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В УПЦ (МП) пом’янули безхатченків, які померли на вулиці
7 березня 2017, 09:18 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
4 березня 2017 року у Всіхсвятському храмі на місці будівництва Воскресенського кафедрального собору УПЦ відбулася панахида за бездомними, котрі померли на вулиці. Заупокійне богослужіння очолив вікарій Київської Митрополії єпископ Бородянський Варсонофій. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ з посиланням на сайт Кафедрального собору УПЦ.
Після молитовного поминання в галереї «Соборна» при Духовно-просвітницькому центрі Кафедрального собору було проведено поминальний обід, організований волонтерською організацією «Друзі спільноти святого Егідія». На трапезу були запрошені малозабезпечені люди та бездомні.
Звертаючись до всіх присутніх, архиєрей зазначив, що поминальні заходи за всіма спочилими на вулиці безпритульними закликають «побачити образ Божий в людині, яка знаходиться поруч з нами. Навіть у тому, в якому суспільство не бачить людини». Владика Варсанофій також висловив слова подяки волонтерам, завдяки яким вдається запам’ятати імена тих, хто пішов з цього життя в самоті та нещастях.
У свою чергу один з керівників київської спільноти св. Егідія – Юрій Ліфансе, зазначив, що нинішнє вшанування проходить щорічно «в пам’ять про Мілу і всіх, хто помер на вулиці». Міла була знайомою спільноти св. Егідія, яка загинула взимку 2006 року біля стін одного з торгових центрів столиці. З того часу проводяться панахиди за бездомними, адже за словами Ю. Ліфансе, в наших містах досі щорічно вмирає багато безпритульних. Цієї зими лише в Києві відомо про загибель 9 безхатченків.
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