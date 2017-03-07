Семінарист став абсолютним чемпіоном з гирьового спорту на турнірі "ARNOLD CLASSIC"

Студент КДАіС Микола Ткачук став абсолютним чемпіоном з гирьового спорту на міжнародному турнірі «Arnold Classic-2017», що проходив 2-5 березня в місті Колумбус (Огайо, США). Про це повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на сторінку Миколи Ткачука в Фейсбук.

«Вчора став абсолютним чемпіоном з гирьового спорту в сумі двоборства на міжнародному турнірі " Арнольд Класік. Випала можливість поспілкуватися і сфотографуватися з Арнольдом Шварценеггером. Слава Богу за все!», – написав Микола Ткачук. Нагадаємо, благословив спортсмена на участь у турнірі Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Микола Ткачук – професійний спортсмен з гирьового спорту, багаторазовий чемпіон світу та України. Він має велику кількість спортивних досягнень, серед яких світовий рекорд у поштовху гир, а також кілька рекордів України. Микола – парафіянин столичного храму на честь Усіх святих, вихованець Київської духовної семінарії.