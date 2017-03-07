Семінарист став абсолютним чемпіоном з гирьового спорту на турнірі "ARNOLD CLASSIC"

7 березня 2017, 08:42 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Студент КДАіС Микола Ткачук став абсолютним чемпіоном з гирьового спорту на міжнародному турнірі «Arnold Classic-2017», що проходив 2-5 березня в місті Колумбус (Огайо, США). Про це повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на сторінку Миколи Ткачука в Фейсбук.

«Вчора став абсолютним чемпіоном з гирьового спорту в сумі двоборства на міжнародному турнірі " Арнольд Класік. Випала можливість поспілкуватися і сфотографуватися з Арнольдом Шварценеггером. Слава Богу за все!», – написав Микола Ткачук. Нагадаємо, благословив спортсмена на участь у турнірі Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Микола Ткачук – професійний спортсмен з гирьового спорту, багаторазовий чемпіон світу та України. Він має велику кількість спортивних досягнень, серед яких світовий рекорд у поштовху гир, а також кілька рекордів України. Микола – парафіянин столичного храму на честь Усіх святих, вихованець Київської духовної семінарії.

Система Orphus
теги до статті:Спорт,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Николай Григорьев | 7 березня 2017, 16:21

    27. Андрей Деркач в интервью интерфакс Украина, опубликованного 16.11.2016 г., рассказывал о недопустимости вмешательства во внутренние дела религиозных организаций, в т.ч. УПЦ (МП) со стороны

  • Николай Григорьев | 7 березня 2017, 16:20

    26. О письмах Драбинко направлненных Патриарху Кириллу 31.01.2014 и 18.06.2014 можно сказать, что он был неуправляем и позволял себе, будучи всего лишь помощником Предстоятеля УПЦ на должности

  • Николай Григорьев | 7 березня 2017, 16:20

    25.В цикле указывается на два указа Предстоятеля от 06.08.2013: 1.об увольнении протоиерея Владимира Коцабы с должности председателя админ.аппарата Киевской митрополии с зачислением за штат до

  • Николай Григорьев | 7 березня 2017, 16:19

    24. В тоже время, Драбинко, изображая обиженную мину на страдальческом лице, утаил от Управляющего делами то, что к тому времени у него было уже две печати Предстоятеля. А он передал только одну. Как

  • Николай Григорьев | 7 березня 2017, 16:19

    23. Даже в этом случае с печатью Драбинко, обвинив митрополита Антония в том, что он якобы в грубой форме забрал печать, очевидна его неадекватность и желание выставить данный факт, как то, что

Популярні статті місяця