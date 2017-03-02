Глава УГКЦ побажав українцям, аби думка про еміграцію була останнім з можливих варіантів пошуку себе

Нехай думка про постійне місце проживання закордоном буде останньою з усіх можливостей, які ви розглядаєте у своєму житті. Таке побажання висловив Глава Української Греко-Католицької Церкви в ефірі інтерактивної програми «Відкрита Церква» на тему «Еміграція» на «Живому ТБ» 3 березня 2017 року, звертаючись до українців, які роздумують над еміграцією.

«Я б хотів, – сказав Предстоятель, – щоб ми побачили своє краще майбутнє не десь за кордоном, а на своїй рідній землі, щоб ми збудували таку державу, яка б могла нам забезпечити право на працю, право на навчання, забезпечила необхідні умови для реалізації всього нашого потенціалу».

Блаженніший Святослав нагадав слова Івана Павла ІІ до молоді, які він сказав під час зустрічі з молоддю в Україні у 2001 році: «Україна вас потребує, не покидайте її, не спішіть за кордон, будуйте своє життя і майбутнє тут».

«Навіть шукаючи кращого майбутнього, виїжджаючи за кордон, завжди думайте про свою Батьківщину, моліться за неї, дбайте про неї», – закликав Глава УГКЦ.