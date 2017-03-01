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Владика УГКЦ після відвідин Авдіївки і Мар'їнки розповів про жахливі будні мешканців прифронтової зони
1 березня 2017, 12:26 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Нещодавно владика Степан, Екзарх Донецький УГКЦ, із благословення Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, разом із командою БФ «Карітас» відвідав Авдіївку, де напередодні від чергового артудару по житловому сектору у старій частині міста сильних руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні будинки.
У супроводі військових CIMIC була здійснена первинна оцінка потреб для відновлення пошкоджених домогосподарств, продуктової та медичної допомоги.
Владика побував у Мар’їнці, де спілкувався з вихованцями місцевого центру дитячої та юнацької творчості.
Пропонуємо кілька думок і вражень владики Степана після цих відвідин.
«Таке враження складається, коли мандруєш по цих пустих зруйнованих будівлях, що ведеться біологічна війна. Тоді, коли людей отруюють і вони гинуть, а після них залишаються лише помешкання, речі. Йдучи пустою вулицею, я зустрічав й бідних безпритульних тварин. До мене прибився кіт, який шукав своїх господарів. Повертався я із препаскудним настроєм і тягарем на душі.
В Мар'їнці я відвідав місцевий центр творчості для молоді і дітей. Мені навіть влаштували там невеликий концерт.
Спілкуючись із постраждалими, я чув багато нарікань. Люди прийшли до мене жалітися то на військових, які зайняли їхнє житло, то на владу…А там фронтова лінія, наші військові змушені жити в домівкх місцевих жителів.
У місті продовжує активно діяти БФ «Карітас», міська влада цьому сприяє.
Люди живуть в постійному психологічному напруженні. Уявіть собі, вони щовечора лягають спати з думкою, що снаряд може влучити в їхні помешкання.
Одна жінка, бачачи, що я належу до духовного сану, промовила до мене: «Я хотела бы спокойно умереть и больше ничего». А я їй на те: «Ну, гаразд. А що робити молоді?».
Будь-хто, якби йому сказали жити під обстрілами, одразу відчув би зміну в своєму організмі; йому нічого би не було миле. А ви уявіть собі, люди постійно живуть під таким тиском. Тому цілком ймовірно, що з часом вони будуть мати зрушення в психіці.
Усюди діє військова адміністрація, бо не довіряють цивільним».
Про це повідомила прес-служба Донецького екзархату УГКЦ.
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