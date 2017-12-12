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Блогер розповіла, як РПЦ "зомбує" населення Донбасу
12 грудня 2017, 11:50 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
У мережі розповіли, як РПЦ "зомбує" людей на територіях окупованої Донбасу. Про це повідомила письменниця і блогер з Луганської області Олена Степова в інтерв'ю виданню "Апостроф", інформує РБК-Україна. За її словами, церква керує людьми у відповідності з лінією партії і особистою вигодою.
"А в церквах що робиться? Там же пекло просто! Я писала недавно статтю "За кого молитися?" про священика, який бігав по інтернету і питав, прийшли наші, а які ж наші, за кого ж йому молитися? Після зміни Пасічника в церквах Плотницькому тепер анафема, це був, виявляється, підісланий Україною диявол, який захоплював уми людей. А Пасічник трохи не зарахований до лику святих, і всі церкви моляться за нього. Тобто вчора просили благодать "отцю нашому Плотницькому", а сьогодні "отцю нашому Пасічнику". Церква ж – це зброя! Ось вона знову гартує своє військо", - заявила Степова. За її словами, церква керує людьми у відповідності з лінією партії і особистою вигодою. "Я зверталася до знайомих психіатрів, щоб почали якесь дослідження. На Донбасі зараз будь-психіатр може захистити дисертацію. Або відкриття рівня нобелівського лауреата здійснити. Тому що те, що там відбувається, – це якийсь психологічний і моральний армагеддон", - вважає блогер.
Степова говорить, що якщо на Донбас зайдуть військові і миротворці – там буде величезна кількість загиблих, тому що православних фанатиків священики будуть направляти на те, щоб вони йшли і вбивали і інших, і себе. "Тому що православ'я там прийняло мусульманські звичаї робити живі бомби. І вони будуть використовувати дітей, будуть використовувати все, що зможуть. Це дуже погано. І тим більше ми повинні це бачити. І проговорювати, щоб над цим працювали фахівці. Так, коли-то нам дуже весело було спостерігати за тим, як ці священики на льоту перевзувалися і замість партійних значків натягували ряси, змінюючи одні партквитки на інші. Було дуже смішно, коли люди, як зомбовані, розповідали дикі казки про розіп'ятих хлопчиків і ядерні бомби. Це веселило – до певного моменту. А потім почало викликати страх", - розповіла письменниця.
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- 12 грудня 2017, 12:38| Коментувати коментар
"Степова говорить, що якщо на Донбас зайдуть військові і миротворці – там буде величезна кількість загиблих, тому що православних фанатиків священики будуть направляти на те, щоб вони йшли і вбивали і інших, і себе. "Тому що православ'я там прийняло мусульманські звичаї робити живі бомби. І вони будуть використовувати дітей, будуть використовувати все, що зможуть.""-------------------------------------------------------------- Ці (та деякі інші) з отих "свідчень" і "одкровень" цієї дами дуже схожі на певну маячню і абсурд! Або, принаймні, у неї вельми й вельми багата й нестримна фантазія. Й, до того ж, майже неозброєним оком видно, що вона досить слабо й поверхово орієнтується і розуміється на специфіці церковно-релігійної тематики. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В усякому разі, мимоволі закрадається така думка (припущення), що вона - прямо чи непрямо, свідомо або (що скоріше!) НЕСВІДОМО - але творить, по суті й змісту, певні фейки та інформприводи якраз для запекло-антиукраїнської піарпропаганди Кремля-ФСБ-МП...
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- 12 грудня 2017, 12:38
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