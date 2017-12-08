Суд над Януковичем з'ясовує зв'язок "Союзу православних громадян" з Кремлем

9 грудня 2017, 10:42 | Релігія і політика | 2 |   | Код для блогу |  | 

Суд у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича перейшов до розгляду документів кримінальних проваджень по раднику Путіна Сергію Глазьєву і депутату Державної Думи Російської Федерації (РФ) Костянтину Затуліну, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Rbc.ua.

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Г лазьеву і Затуліну інкримінується забезпечення фінансами проросійських організацій "Оплот", "Союз православних громадян" та організацій, причетних до захоплення Криму. Прокурор просить перейти до доказів, в якості яких виступають прослухані телефонні розмови.

Нагадаємо, що в 2014 р глава самопроголошеної "Народної республіки Новоросія", голова Союзу православних громадян України і одеської організації "Единое отечество" Валерій Кауровв зустрічався з патріархом Кирилом і розповідав йому про "наше наметове містечко" в Одесі. Координацію оплати з Кремля цього табору через Одеську єпархію УПЦ (МП) намагався здійснити Кірілл Фролов, який також був фактично посередником між співробітниками Московської Патріархії і бойовиками самопроголошених республік.

4 грудня Головна військова прокуратура отримала дозвіл на проведення заочного досудового розслідування першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і директора Інституту країн СНД Костянтина Затуліна за підозрою його в скоєнні в період з лютого по березень 2014 кримінальних правопорушень, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, плануванням, підготовкою, розв'язуванням і веденням агресивної війни.

У вересні 2017 Затулін був оголошений в державний розшук, крім того, суд надав прокуратурі дозвіл на його затримання і доправлення до суду.

 

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теги до статті:"Союз православных граждан",Віктор Янукович
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 9 грудня 2017, 12:06
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    Ну що ж: "каміння" цих звинувачувальних доказів і аргументів все ближче й ближче падає і наближається до особи самого головного ініціатора й організатора всіх тих цинічних і кривавих злочинів - нинішнього кремлівського правителя! Одначе: довгий шлейф цих та багатьох інших його тяжких і кривавих злочинів, вочевидь, бере початок (і рясно тягнеться далі) ще на чимало років раніше, аніж лютий-березень 2014 р.!------------------------------------------------------------- Так от, коли увесь цей товстий і саме ПОВНИЙ реєстр прямих і чітких - переконливих і неспростовних свідчень і доказів усього його - по суті, злочинно-бандитського життя-буття буде йому, врешті-решт, пред'явлений: ОСОБИСТО і якраз на ЛАВІ ПІДСУДНИХ?! Невже лише під час того, як, накінець, "настане [судний] день Господній, великий і страшний" (Іоїл 2:31; Мал.4:5)?!------------- ------------------------------------------------------Ну ТО - само собою. Одначе дуже хотілося б, аби належна СПРАВЕДЛИВІСТЬ і заслужена ВІДПЛАТА й ВОЗДАЯННЯ настали ще тут, у перебігу його туземного життя. Тобто, як логічний і закономірний вислід того, коли цей - очолюваний ним теперішній - авторитарно-агресивний і ФСБшно-репресивний кремлівський режим зазнає, зрештою, повного й остаточного фіаско-поразки і ганебно піде в історичне небуття...

    • velovs@ukr.net | 9 грудня 2017, 13:51
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      Р. S. Під все більш наростаючим числом цього звинувачувального - супроти теперішнього кремлівського керівництва - "каміння" я мав на увазі також і нещодавнє встановлення особи ще одного високопоставленого російського генерала з позивним "Дельфін". Того, що був - прямо й безпосередньо - причетний до збиття малайзійського пасажирського авіалайнера Боінґ МН-17, котрий, як добре відомо, в липні 2014 р. зазнав жахливої катастрофи в небі над окупованою російською вояччиною та її найманцями і маріонетками частиною Донбасу.

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 9 грудня 2017, 14:56

    Гораздо лучше было бы, если бы все эти люди - все эти 1000 лет - ПОКЛОНЯЛИСЬ в Бари не "человеческим костям", пусть даже и очень известного и популярного свт. Николая Чудотворца. А

  • Михаил | 9 грудня 2017, 14:07

    То есть в Бари люди тысячу лет поклоняются не мощам Николая, а неизвестным костям? Почему эти "ученые" могут нести любой бред, но нести за это никакой ответственности?! Квакнул глупость - и

  • velovs@ukr.net | 9 грудня 2017, 13:51

    Р. S. Під все більш наростаючим числом цього звинувачувального - супроти теперішнього кремлівського керівництва - "каміння" я мав на увазі також і нещодавнє встановлення особи ще одного

  • velovs@ukr.net | 9 грудня 2017, 12:06

    Ну що ж: "каміння" цих звинувачувальних доказів і аргументів все ближче й ближче падає і наближається до особи самого головного ініціатора й організатора всіх тих цинічних і кривавих

  • velovs@ukr.net | 9 грудня 2017, 09:19

    От під час цього свого візиту у Вільнюс нинішній ґарант з Банкової дуже гордовито і завзято згадував про Майдан. Одначе я тут собі подумав: а причому саме ВІН до того Майдану, до Революції гідності

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