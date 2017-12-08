Суд над Януковичем з'ясовує зв'язок "Союзу православних громадян" з Кремлем

Суд у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича перейшов до розгляду документів кримінальних проваджень по раднику Путіна Сергію Глазьєву і депутату Державної Думи Російської Федерації (РФ) Костянтину Затуліну, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Rbc.ua.

Г лазьеву і Затуліну інкримінується забезпечення фінансами проросійських організацій "Оплот", "Союз православних громадян" та організацій, причетних до захоплення Криму. Прокурор просить перейти до доказів, в якості яких виступають прослухані телефонні розмови.

Нагадаємо, що в 2014 р глава самопроголошеної "Народної республіки Новоросія", голова Союзу православних громадян України і одеської організації "Единое отечество" Валерій Кауровв зустрічався з патріархом Кирилом і розповідав йому про "наше наметове містечко" в Одесі. Координацію оплати з Кремля цього табору через Одеську єпархію УПЦ (МП) намагався здійснити Кірілл Фролов, який також був фактично посередником між співробітниками Московської Патріархії і бойовиками самопроголошених республік.

4 грудня Головна військова прокуратура отримала дозвіл на проведення заочного досудового розслідування першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і директора Інституту країн СНД Костянтина Затуліна за підозрою його в скоєнні в період з лютого по березень 2014 кримінальних правопорушень, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, плануванням, підготовкою, розв'язуванням і веденням агресивної війни.

У вересні 2017 Затулін був оголошений в державний розшук, крім того, суд надав прокуратурі дозвіл на його затримання і доправлення до суду.