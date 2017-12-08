- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Суд над Януковичем з'ясовує зв'язок "Союзу православних громадян" з Кремлем
9 грудня 2017, 10:42 | Релігія і політика | 2 | | Код для блогу | |
Суд у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича перейшов до розгляду документів кримінальних проваджень по раднику Путіна Сергію Глазьєву і депутату Державної Думи Російської Федерації (РФ) Костянтину Затуліну, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Rbc.ua.
Г лазьеву і Затуліну інкримінується забезпечення фінансами проросійських організацій "Оплот", "Союз православних громадян" та організацій, причетних до захоплення Криму. Прокурор просить перейти до доказів, в якості яких виступають прослухані телефонні розмови.
Нагадаємо, що в 2014 р глава самопроголошеної "Народної республіки Новоросія", голова Союзу православних громадян України і одеської організації "Единое отечество" Валерій Кауровв зустрічався з патріархом Кирилом і розповідав йому про "наше наметове містечко" в Одесі. Координацію оплати з Кремля цього табору через Одеську єпархію УПЦ (МП) намагався здійснити Кірілл Фролов, який також був фактично посередником між співробітниками Московської Патріархії і бойовиками самопроголошених республік.
4 грудня Головна військова прокуратура отримала дозвіл на проведення заочного досудового розслідування першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і директора Інституту країн СНД Костянтина Затуліна за підозрою його в скоєнні в період з лютого по березень 2014 кримінальних правопорушень, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, плануванням, підготовкою, розв'язуванням і веденням агресивної війни.
У вересні 2017 Затулін був оголошений в державний розшук, крім того, суд надав прокуратурі дозвіл на його затримання і доправлення до суду.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 9 грудня 2017, 12:06| Коментувати коментар
Ну що ж: "каміння" цих звинувачувальних доказів і аргументів все ближче й ближче падає і наближається до особи самого головного ініціатора й організатора всіх тих цинічних і кривавих злочинів - нинішнього кремлівського правителя! Одначе: довгий шлейф цих та багатьох інших його тяжких і кривавих злочинів, вочевидь, бере початок (і рясно тягнеться далі) ще на чимало років раніше, аніж лютий-березень 2014 р.!------------------------------------------------------------- Так от, коли увесь цей товстий і саме ПОВНИЙ реєстр прямих і чітких - переконливих і неспростовних свідчень і доказів усього його - по суті, злочинно-бандитського життя-буття буде йому, врешті-решт, пред'явлений: ОСОБИСТО і якраз на ЛАВІ ПІДСУДНИХ?! Невже лише під час того, як, накінець, "настане [судний] день Господній, великий і страшний" (Іоїл 2:31; Мал.4:5)?!------------- ------------------------------------------------------Ну ТО - само собою. Одначе дуже хотілося б, аби належна СПРАВЕДЛИВІСТЬ і заслужена ВІДПЛАТА й ВОЗДАЯННЯ настали ще тут, у перебігу його туземного життя. Тобто, як логічний і закономірний вислід того, коли цей - очолюваний ним теперішній - авторитарно-агресивний і ФСБшно-репресивний кремлівський режим зазнає, зрештою, повного й остаточного фіаско-поразки і ганебно піде в історичне небуття...
- 9 грудня 2017, 13:51| Коментувати коментар
Р. S. Під все більш наростаючим числом цього звинувачувального - супроти теперішнього кремлівського керівництва - "каміння" я мав на увазі також і нещодавнє встановлення особи ще одного високопоставленого російського генерала з позивним "Дельфін". Того, що був - прямо й безпосередньо - причетний до збиття малайзійського пасажирського авіалайнера Боінґ МН-17, котрий, як добре відомо, в липні 2014 р. зазнав жахливої катастрофи в небі над окупованою російською вояччиною та її найманцями і маріонетками частиною Донбасу.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Вчені розкрили могилу Миколи Чудотворця | 9 грудня 2017, 11:22 | Світові |
У Львові в УКУ презентували книгу про історію патристики та філософії | 9 грудня 2017, 10:55 | Теологія і релігійна освіта |
Суд над Януковичем з'ясовує зв'язок "Союзу православних громадян" з Кремлем | 9 грудня 2017, 10:42 | Релігія і політика |
Івано-Франківська обласна рада звернулася до вищих органів державної влади щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП) | 9 грудня 2017, 10:24 | Релігія і політика |
Президент Порошенко у Вільнюсі відвідав храм УГКЦ і подякував за допомогу Україні | 8 грудня 2017, 19:26 | Українці поза Україною |
Останні коментарі
- 9 грудня 2017, 14:56
Гораздо лучше было бы, если бы все эти люди - все эти 1000 лет - ПОКЛОНЯЛИСЬ в Бари не "человеческим костям", пусть даже и очень известного и популярного свт. Николая Чудотворца. А |
- 9 грудня 2017, 14:07
То есть в Бари люди тысячу лет поклоняются не мощам Николая, а неизвестным костям? Почему эти "ученые" могут нести любой бред, но нести за это никакой ответственности?! Квакнул глупость - и |
- 9 грудня 2017, 13:51
Р. S. Під все більш наростаючим числом цього звинувачувального - супроти теперішнього кремлівського керівництва - "каміння" я мав на увазі також і нещодавнє встановлення особи ще одного |
- 9 грудня 2017, 12:06
Ну що ж: "каміння" цих звинувачувальних доказів і аргументів все ближче й ближче падає і наближається до особи самого головного ініціатора й організатора всіх тих цинічних і кривавих |
- 9 грудня 2017, 09:19
От під час цього свого візиту у Вільнюс нинішній ґарант з Банкової дуже гордовито і завзято згадував про Майдан. Одначе я тут собі подумав: а причому саме ВІН до того Майдану, до Революції гідності |
Популярні статті місяця
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 6 грудня 2017, 18:53
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
2 грудня 2017, 18:06 | Харизмати | 3 грудня 2017, 19:07
Нове об’єднання протестантських церков закликає християн до більшої політичної активності
Коментарі