Івано-Франківська обласна рада звернулася до вищих органів державної влади щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)

Івано-Франківська обласна рада прийняла звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України, єрархів традиційних Українських Церков.

«УПЦ (МП) упродовж всього свого існування на теренах України займається маніпуляціями, – пояснив депутат обласної ради Михайло Іваночко. – Ми вважаємо, що вона веде антиукраїнську діяльність. Служителі цієї Церкви забороняють проводити богослужіння українською мовою – так ніби Бог української не розуміє. Вони благословляють російських бійців, а наших героїв навіть відмовляються ховати».

Отже, у зверненні, за яке проголосували 60 депутатів Івано-Франківської облради сказано:

«Православна Церква (Московського Патріархату), яку в майбутньому слід називати Російською Православною Церквою в Україні, упродовж усього свого існування на теренах нашої держави виступала знаряддям зросійщення українського народу, досі залишається провідною інформаційною силою в гібридній війні, яку веде Російська Федерація проти України.

Для прикриття антидержавної діяльності структури Російської Православної Церкви на теренах України присвоїли собі назву "Українська Православна Церква".

Таке найменування не відповідає антиукраїнському змісту РПЦ і є незаконно привласненим. Внаслідок цієї умисної маніпуляції РПЦ мільйони українців зазнають великого ошуканства, оскільки переконані, що ходять до української Церкви.

Ефективні результати антиукраїнської діяльності та негативного впливу УПЦ (МП) підтверджуються через нагнітання протистояння серед вірян, розкол українського суспільства на релігійній основі та в результаті зазначеного – утруднення об’єднання традиційних українських Церков в Єдину Помісну Церкву.

Саме за опосередкованого сприяння структур УПЦ (МП) в Україні видається й поширюється багато літератури виразного антиукраїнського спрямування, де незалежність України від Росії називають "сєпаратізмом украінскіх шовіністов", а українську мову "галіційскім нарєчієм, малопонятним і малороссам, і великороссам".

У власних проповідях священнослужителі Російської православної церкви забороняють вірянам молитися українською мовою, буцімто "украінскава язика Бог нє слишит". Саме священнослужителі й ієрархи Російської православної церкви виявляють особливу нетерпимість до представників інших релігійних конфесій,

провокуючи безконечні конфлікти. Загрозливими для української державності в умовах гібридної війни є факти підтримки УПЦ (МП) проявів сеператизму в Україні та російської військової агресії, саме

представники цієї церкви із Хрестом на грудях і зброєю в руках благословляють терористів і вбивць на кровопролитну війну, проте відмовляються хоронити воїнів АТО, які загинули в боротьбі з окупантами.

Зважаючи на вищевикладене, з метою консолідації українського народу вимагаємо:

1.Активізувати процеси щодо створення Єдиної Помісної Церкви в Україні.

2. Міністерству інформаційної політики України всебічно доносити інформацію суспільству та розкривати сутність антиукраїнської пропаганди, розкольницької діяльності УПЦ (МП).

3. Службі безпеки України вжити невідкладних заходів та перевірити ймовірну причетність священнослужителів УПЦ (МП) до співпраці з ФСБ РФ та іншими спецлужбами держави-агресора».