- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Івано-Франківська обласна рада звернулася до вищих органів державної влади щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
9 грудня 2017, 10:24 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Івано-Франківська обласна рада прийняла звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України, єрархів традиційних Українських Церков.
«УПЦ (МП) упродовж всього свого існування на теренах України займається маніпуляціями, – пояснив депутат обласної ради Михайло Іваночко. – Ми вважаємо, що вона веде антиукраїнську діяльність. Служителі цієї Церкви забороняють проводити богослужіння українською мовою – так ніби Бог української не розуміє. Вони благословляють російських бійців, а наших героїв навіть відмовляються ховати».
Отже, у зверненні, за яке проголосували 60 депутатів Івано-Франківської облради сказано:
«Православна Церква (Московського Патріархату), яку в майбутньому слід називати Російською Православною Церквою в Україні, упродовж усього свого існування на теренах нашої держави виступала знаряддям зросійщення українського народу, досі залишається провідною інформаційною силою в гібридній війні, яку веде Російська Федерація проти України.
Для прикриття антидержавної діяльності структури Російської Православної Церкви на теренах України присвоїли собі назву "Українська Православна Церква".
Таке найменування не відповідає антиукраїнському змісту РПЦ і є незаконно привласненим. Внаслідок цієї умисної маніпуляції РПЦ мільйони українців зазнають великого ошуканства, оскільки переконані, що ходять до української Церкви.
Ефективні результати антиукраїнської діяльності та негативного впливу УПЦ (МП) підтверджуються через нагнітання протистояння серед вірян, розкол українського суспільства на релігійній основі та в результаті зазначеного – утруднення об’єднання традиційних українських Церков в Єдину Помісну Церкву.
Саме за опосередкованого сприяння структур УПЦ (МП) в Україні видається й поширюється багато літератури виразного антиукраїнського спрямування, де незалежність України від Росії називають "сєпаратізмом украінскіх шовіністов", а українську мову "галіційскім нарєчієм, малопонятним і малороссам, і великороссам".
У власних проповідях священнослужителі Російської православної церкви забороняють вірянам молитися українською мовою, буцімто "украінскава язика Бог нє слишит". Саме священнослужителі й ієрархи Російської православної церкви виявляють особливу нетерпимість до представників інших релігійних конфесій,
провокуючи безконечні конфлікти. Загрозливими для української державності в умовах гібридної війни є факти підтримки УПЦ (МП) проявів сеператизму в Україні та російської військової агресії, саме
представники цієї церкви із Хрестом на грудях і зброєю в руках благословляють терористів і вбивць на кровопролитну війну, проте відмовляються хоронити воїнів АТО, які загинули в боротьбі з окупантами.
Зважаючи на вищевикладене, з метою консолідації українського народу вимагаємо:
1.Активізувати процеси щодо створення Єдиної Помісної Церкви в Україні.
2. Міністерству інформаційної політики України всебічно доносити інформацію суспільству та розкривати сутність антиукраїнської пропаганди, розкольницької діяльності УПЦ (МП).
3. Службі безпеки України вжити невідкладних заходів та перевірити ймовірну причетність священнослужителів УПЦ (МП) до співпраці з ФСБ РФ та іншими спецлужбами держави-агресора».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Вчені розкрили могилу Миколи Чудотворця | 9 грудня 2017, 11:22 | Світові |
У Львові в УКУ презентували книгу про історію патристики та філософії | 9 грудня 2017, 10:55 | Теологія і релігійна освіта |
Суд над Януковичем з'ясовує зв'язок "Союзу православних громадян" з Кремлем | 9 грудня 2017, 10:42 | Релігія і політика |
Івано-Франківська обласна рада звернулася до вищих органів державної влади щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП) | 9 грудня 2017, 10:24 | Релігія і політика |
Президент Порошенко у Вільнюсі відвідав храм УГКЦ і подякував за допомогу Україні | 8 грудня 2017, 19:26 | Українці поза Україною |
Останні коментарі
- 9 грудня 2017, 14:56
Гораздо лучше было бы, если бы все эти люди - все эти 1000 лет - ПОКЛОНЯЛИСЬ в Бари не "человеческим костям", пусть даже и очень известного и популярного свт. Николая Чудотворца. А |
- 9 грудня 2017, 14:07
То есть в Бари люди тысячу лет поклоняются не мощам Николая, а неизвестным костям? Почему эти "ученые" могут нести любой бред, но нести за это никакой ответственности?! Квакнул глупость - и |
- 9 грудня 2017, 13:51
Р. S. Під все більш наростаючим числом цього звинувачувального - супроти теперішнього кремлівського керівництва - "каміння" я мав на увазі також і нещодавнє встановлення особи ще одного |
- 9 грудня 2017, 12:06
Ну що ж: "каміння" цих звинувачувальних доказів і аргументів все ближче й ближче падає і наближається до особи самого головного ініціатора й організатора всіх тих цинічних і кривавих |
- 9 грудня 2017, 09:19
От під час цього свого візиту у Вільнюс нинішній ґарант з Банкової дуже гордовито і завзято згадував про Майдан. Одначе я тут собі подумав: а причому саме ВІН до того Майдану, до Революції гідності |
Популярні статті місяця
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 6 грудня 2017, 18:53
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
2 грудня 2017, 18:06 | Харизмати | 3 грудня 2017, 19:07
Нове об’єднання протестантських церков закликає християн до більшої політичної активності
Коментарі