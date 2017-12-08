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Суд в Криму вирішить, чи продовжувати арешт фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»
8 грудня 2017, 09:37 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму сьогодні розгляне клопотання слідства про продовження терміну утримання в СІЗО фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Айдеру Саледінову, Рустему Ісмайлову, Емілю Джемаденову, Узаїру та Теймуру Абдуллаєвим. Як повідомляє сайт «Крим.Реалії», судові засідання призначені з 10:00 за місцевим часом.
Напередодні підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив на три місяці арешт трьом затриманим 12 жовтня в Бахчисараї фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрану Салієву, Мемету Белялову і Тимуру Ібрагімову. 6 грудня суд продовжив до 9 березня термін утримання під вартою трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Ернесу Аметову, Марлену Асанову і Серверу Зекіряєву.
Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій частині України, де, відповідно до українського законодавства, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.
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