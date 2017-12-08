Суд в Криму вирішить, чи продовжувати арешт фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

8 грудня 2017, 09:37 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму сьогодні розгляне клопотання слідства про продовження терміну утримання в СІЗО фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Айдеру Саледінову, Рустему Ісмайлову, Емілю Джемаденову, Узаїру та Теймуру Абдуллаєвим. Як повідомляє сайт «Крим.Реалії», судові засідання призначені з 10:00 за місцевим часом.

Напередодні підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив на три місяці арешт трьом затриманим 12 жовтня в Бахчисараї фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрану Салієву, Мемету Белялову і Тимуру Ібрагімову. 6 грудня суд продовжив до 9 березня термін утримання під вартою трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Ернесу Аметову, Марлену Асанову і Серверу Зекіряєву.

Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій частині України, де, відповідно до українського законодавства, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.

 

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теги до статті:"Хізб ут-Тахрір",Крим
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    • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:56

      Амінь. Цілком і повністю погоджуюсь.

    • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:48

      Саме цю умову й ці - дійсно ЩИРІ й ШЛЯХЕТНІ мотиви і наміри я і мав на увазі!

    • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:25

      ТАК! Без жодного сумнуву,належати до юрисдикції ХРИСТА - це бути на спасенній дорозі!І це - найважливіше для всіх, хто прагне до спасіння!Спаситель відкрив і обявив всі і для всіх необхідні умови

    • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:02

      При єдиній умові,якщо це є правдиво і щиро без всяких найменших будь=яких інших мотивів.Христос, правда і любов всіх обднююють, а диявол,брехня і гріх всі розєднюють - навіть найканонічніших.Хто

    • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 13:34

      По-моєму, ми маємо вітати й підтримувати всіх тих, хто дійсно й щиро прагнуть і бажають та, при цьому, докладають КОНКРЕТНИХ ПРАКТИЧНИХ зусиль до ПРАВДИВОГО примирення й порозуміння між державами й

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