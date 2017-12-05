Івано-Франківська обласна рада вимагатиме в СБУ перевіряти священиків УПЦ (МП

| Калейдоскоп | | Арт-терапія для малечі: волинські юдеї опікуються пацієнтами дитячого санаторію Для прискорення процесу через позитивні емоції та навчання, останнім часом все частіше застосовується метод арт-терапії. Волонтери Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму взяли його на озброєння у своєму проекті «Веселка здоров’я».

| Огляд подій | Боротьба за визнання: кейс Македонської Православної Церкви Ані серби, ані болгари, ані греки не визнають македонців окремою нацією зі своєю мовою, культурою та традиціями. Серби вважають македонців південними сербами, а македонську діалектом сербської. Так само і болгари вважають македонців західними болгарами, а їхню мову діалектом західно-болгарської. Греція протестує проти використання цією державою назви Македонія, оскільки сама претендує на історичну спадщину Македонії.

| Репортажі | | УПЦ (МП) проти Мінкульту: хроніка судового засідання. Епізод другий 22 листопада 2017 року в Окружному адмінсуді столиці відбулось друге судове засідання по справі № 826/19978/16 за позовом Київської Митрополії УПЦ проти Міністерства культури України.

| Репортажі | | | Патріарх Святослав привіз буковинським греко-католикам першого єпископа У столиці Буковини проголосили нову єпархію, а Глава УГКЦ ввів на престіл вже тепер катедрального собору першого правлячого єпископа Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафата (Мощича).