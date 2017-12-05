Івано-Франківська обласна рада вимагатиме в СБУ перевіряти священиків УПЦ (МП

6 грудня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Івано-Франківська обласна рада на сесії 8 грудня планує прийняти звернення до президента, Кабміну, ВР, МВС та СБУ щодо антиукраїнської діяльності Української Православної Церкви (Московського Патріархату).

Це питання розглянули на засіданні президії облради 4 грудня.

У зверненні прикарпатських обранців йдеться, що» діяльність УПЦ (МП) сприяє зросійщенню українців та є знаряддям у гібридній війні України проти Росії», пишуть Версії.

Депутати вимагають активізувати процеси щодо створення Єдиної Помісної Церкви в Україні.

Просять Службу безпеки України перевірити ймовірну причетність священнослужителів УПЦ (МП) до співпраці з ФСБ РФ та іншими спецлужбами держави-агресора.

Міністерству інформаційної політики України радять «всебічно доносити інформацію суспільству та розкривати сутність антиукраїнської пропаганди, розкольницької діяльності УПЦ (МП)».

Система Orphus
теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,Релігія і політика,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:59

      Когда говорят то, что тебе не приемлемо, говори о чем попало и главное посылайся на СЛОВО БОЖИЕ, а логика тут не при чем

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:55

      а если тебя ударят у нос, так другого ж носа нет.Как тогда быть?

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:52

      А що міг би сказати на цьому соборі ХРИСТОС, щоб ЙОГО уважно вислухали і взяли до уваги???

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:46

      "Поживемо - побачимо."Спокійно поспотерігаємо, а після - обговоримо-оцінимо.Отак усе в нас.А хто ж за нас все вирішить??? Господь ніколи і нікого не приневолює!Так, в імені і від імені

    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 16:04

      Воістину, як фарисеї погрузли і буквально топляться в другорядних речах.А що таке спасіння??? Це тема для богословських найглибших досліджень і ,майже нікому не потрібних(бо що кому можуть

    Популярні статті місяця