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Луценко розповів чому затягується процес у справі Новинського
5 грудня 2017, 18:51 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не подає справу проти нардепа Вадима Новинського, оскільки не довіряє суддям Печерського суду м. Києва. Він пригадав, що ті їздили в паломництво на Афон, натякаючи на можливу причетність обвинуваченого до організації цієї поїздки.
Про це генпрокурор заявив сьогодні у залі Верховної Ради України під час виступу у справі проти Міхаїла Саакашвілі.
Нагадаємо, ще 15 лютого цього року Луценко обіцяв найближчим часом передати до суду подання на Новинського. Тяганина у цій справі почалась ще минулого року. Для вчинення слідчих дії Парламент 8 грудня 2016 р. надав згоду на зняття депутатської недоторканності з Вадима Новинського. Народного депутата підозрюють у незаконному позбавлення волі архиєпископа Олександра (Драбинка) – секретаря колишнього очільника УПЦ (МП) Митрополита Володимира (Сабодана), спробі захопити владу в УПЦ (МП) та використанні релігійного чиннику на президентських виборах для агітації за Віктора Януковича.
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"Є священники,що не мають за що сімю отримувати,бо мають приходи бідних людей,а інші"брати" жирують, не знають куди гроші подіти...".Істинно, так!-брате Василію! Бідні священники |
- 5 грудня 2017, 20:05
"Зараз мало людей, які могли б присвятити своє життя власній зміні і зміні середовища, де вони живуть. Він [Мартін Лютер] мав сміливість повстати проти такої машини, як Римо-католицька церква. |
- 5 грудня 2017, 18:54
Знову ж видно, з одного боку, зацікавленість в недопущенні реєстрації релігійних організацій, як прибуткових, очільників церков, як в Києві, так і на місцях, а також незначної але впливової групи |
- 5 грудня 2017, 18:11
А от що стосується специфіки історичного розвитку якраз українського (русько-українського) християнства то тут, мабуть, варто зауважити |
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