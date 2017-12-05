Луценко розповів чому затягується процес у справі Новинського

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не подає справу проти нардепа Вадима Новинського, оскільки не довіряє суддям Печерського суду м. Києва. Він пригадав, що ті їздили в паломництво на Афон, натякаючи на можливу причетність обвинуваченого до організації цієї поїздки.

Про це генпрокурор заявив сьогодні у залі Верховної Ради України під час виступу у справі проти Міхаїла Саакашвілі.

Нагадаємо, ще 15 лютого цього року Луценко обіцяв найближчим часом передати до суду подання на Новинського. Тяганина у цій справі почалась ще минулого року. Для вчинення слідчих дії Парламент 8 грудня 2016 р. надав згоду на зняття депутатської недоторканності з Вадима Новинського. Народного депутата підозрюють у незаконному позбавлення волі архиєпископа Олександра (Драбинка) – секретаря колишнього очільника УПЦ (МП) Митрополита Володимира (Сабодана), спробі захопити владу в УПЦ (МП) та використанні релігійного чиннику на президентських виборах для агітації за Віктора Януковича.