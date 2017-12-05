Луценко розповів чому затягується процес у справі Новинського

5 грудня 2017, 18:51 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не подає справу проти нардепа Вадима Новинського, оскільки не довіряє суддям Печерського суду м. Києва. Він пригадав, що ті їздили в паломництво на Афон, натякаючи на можливу причетність обвинуваченого до організації цієї поїздки.

Про це генпрокурор заявив сьогодні у залі Верховної Ради України під час виступу у справі проти Міхаїла Саакашвілі.

Луценко у ВРУ

Нагадаємо, ще 15 лютого цього року Луценко обіцяв найближчим часом передати до суду подання на Новинського. Тяганина у цій справі почалась ще минулого року. Для вчинення слідчих дії Парламент 8 грудня 2016 р. надав згоду на зняття депутатської недоторканності з Вадима Новинського. Народного депутата підозрюють у незаконному позбавлення волі архиєпископа Олександра (Драбинка) – секретаря колишнього очільника УПЦ (МП) Митрополита Володимира (Сабодана), спробі захопити владу в УПЦ (МП) та використанні релігійного чиннику на президентських виборах для агітації за Віктора Януковича.

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теги до статті:Вадим Новинський,Юрій Луценко
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    Останні коментарі

    • enzian | 5 грудня 2017, 23:07

      Жалюгідні брехуни і лицеміри. Щоправда, "канонічні".

    • В. Ясеневий | 5 грудня 2017, 21:54

      "Є священники,що не мають за що сімю отримувати,бо мають приходи бідних людей,а інші"брати" жирують, не знають куди гроші подіти...".Істинно, так!-брате Василію! Бідні священники

    • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 20:05

      "Зараз мало людей, які могли б присвятити своє життя власній зміні і зміні середовища, де вони живуть. Він [Мартін Лютер] мав сміливість повстати проти такої машини, як Римо-католицька церква.

    • Василий Жук | 5 грудня 2017, 18:54

      Знову ж видно, з одного боку, зацікавленість в недопущенні реєстрації релігійних організацій, як прибуткових, очільників церков, як в Києві, так і на місцях, а також незначної але впливової групи

    • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 18:11

      А от що стосується специфіки історичного розвитку якраз українського (русько-українського) християнства то тут, мабуть, варто зауважити

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