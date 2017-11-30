Нардепи бояться: в Раді пояснили, як РПЦ впливає на ситуацію в Україні

4 грудня 2017, 12:06 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Україні народні депутати не хочуть голосувати за законопроект, що обмежує вплив країни-агресора на релігійні організації.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, повідомляє Обозреватель.

"Всі ми були свідками, як після реєстрації цього законопроекту російські пропагандисти і їхні друзі в Україні звинувачували мене у всіх гріхах, та й нинішні рухи РПЦ-ФСБ - реакція на наш законопроект", - зазначив Тимчук.

Він уточнив, що в самому документі не згадується жодна релігійна організація.

"Це яскравий приклад, як на злодіях згоріла не тільки шапка, а й все інше, разом з хрестиком на додачу. У РПЦ-ФСБ прямим текстом дали зрозуміти, що їх турбують не інтереси віруючих. Їх турбує тотальний контроль над розгалуженою мережею агентів впливу в Україні", - вважає нардеп.

За його словами, священики УПЦ МП підтримують кремлівську брехню, однак українські нардепи не хочуть підтримувати законопроект.

"У кулуарах парламенту до мене неодноразово підходили колеги, обрані за мажоритарними округами, в патріотизмі яких немає ніяких сумнівів. Однак вони зізнаються, що не голосуватимуть за законопроект про обмеження впливу країни-агресора на релігійні організації, тому що маса їх виборців - парафіяни УПЦ МП. Це дуже наочний приклад, як РПЦ-ФСБ впливає на ситуацію в Україні", - написав Тимчук.

Він підкреслив, що в зв'язку з цим необхідно "ще більш активно вказувати на ті факти в діяльності УПЦ МП, які не мають ніякого відношення до віри, а є одним з інструментів гібридної війни".

 

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теги до статті:Дмитро Тимчук,Законодавство,Російська агресія проти України,УПЦ (МП)
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