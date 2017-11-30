Україні підказали, як звільнитися від церковного ярма Росії

4 грудня 2017, 09:40 | Релігія і політика | view video | 1 |   | Код для блогу |  | 

Українці повинні формувати власну помісну Церкву на тих історичних традиціях, які були закладені ще за часів Київської Русі. Таке переконання в ефірі висловив військовий експерт Олег Жданов, інформує "Обозреватель".

"Потрібно трошки заглянути в історію. Справа в тому, що автокефалію отримувала церква Київської Русі зі столицею у місті Києві. Фактично церква Московського патріархату служить за автокефалією, даною Константинополем Києву. Нам треба оголосити себе спадкоємцями Київської Русі", - зазначив експерт.

За його словами, важливим залишається і питання статусу УПЦ (МП).

"І можна поставити питання перед Константинополем, оскільки там у нас центр церковних рішень, щоб вони визначили статус московської Церкви на нашій території. Тоді стане все на свої місця, стане одразу все зрозуміло. Тоді УПЦ (МП) може бути визнана іноземною церквою на нашій території", - вважає він.

При цьому Жданов наголосив, що це питання потрібно вирішити якомога скоріше.

"Ми не можемо терпіти на своїй території організацію, яка веде антиукраїнську пропаганду, яка веде антиукраїнську діяльність. Тому, якщо ми хочемо бути самостійними і формувати нашу незалежну державу, то з огляду на популярність церкви серед населення, треба вирішувати і це питання", - констатував експерт.

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теги до статті:Єдина Помісна Православна Церква,Олег Жданов,РПЦ
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Коментарі

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  • Орест Трофимяк | 4 грудня 2017, 10:07
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    Значить тепер можна не називати УПЦ МП, а УПЦ окупантів?

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  • Василий Петров | 4 грудня 2017, 11:40

    Работа есть работа: сегодня приходится говорить ДА, чтобы завтра уже быть готовым в любой момент сказать НЕТ, всё старо как мир: клиент оплатил, значит музыку он же и заказал, это во первых, а во

  • perfetsky | 4 грудня 2017, 11:21

    Чудово!

  • velovs@ukr.net | 4 грудня 2017, 10:09

    Практично КОЖНА людина - будь то, скажімо, звичайний слюсар, хлібороб, перукар тощо, чи навіть той або інший церковний єрарх - ЛЕДЬ НЕ КОЖНОГО ДНЯ - так чи інакше, прямо або непрямо, тією чи іншою

  • Орест Трофимяк | 4 грудня 2017, 10:07

    Значить тепер можна не називати УПЦ МП, а УПЦ окупантів?

  • Fr. Valerii | 4 грудня 2017, 09:40

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