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Україні підказали, як звільнитися від церковного ярма Росії
4 грудня 2017, 09:40 | Релігія і політика | | 1 | | Код для блогу | |
Українці повинні формувати власну помісну Церкву на тих історичних традиціях, які були закладені ще за часів Київської Русі. Таке переконання в ефірі висловив військовий експерт Олег Жданов, інформує "Обозреватель".
"Потрібно трошки заглянути в історію. Справа в тому, що автокефалію отримувала церква Київської Русі зі столицею у місті Києві. Фактично церква Московського патріархату служить за автокефалією, даною Константинополем Києву. Нам треба оголосити себе спадкоємцями Київської Русі", - зазначив експерт.
За його словами, важливим залишається і питання статусу УПЦ (МП).
"І можна поставити питання перед Константинополем, оскільки там у нас центр церковних рішень, щоб вони визначили статус московської Церкви на нашій території. Тоді стане все на свої місця, стане одразу все зрозуміло. Тоді УПЦ (МП) може бути визнана іноземною церквою на нашій території", - вважає він.
При цьому Жданов наголосив, що це питання потрібно вирішити якомога скоріше.
"Ми не можемо терпіти на своїй території організацію, яка веде антиукраїнську пропаганду, яка веде антиукраїнську діяльність. Тому, якщо ми хочемо бути самостійними і формувати нашу незалежну державу, то з огляду на популярність церкви серед населення, треба вирішувати і це питання", - констатував експерт.
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- 4 грудня 2017, 10:07| Коментувати коментар
Значить тепер можна не називати УПЦ МП, а УПЦ окупантів?
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