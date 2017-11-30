- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Палиці в колеса: УПЦ (МП) пригадали спробу зірвати Асоціацію ЄС-Україна
3 грудня 2017, 11:09 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Українська Православна Церква (Московського Патріархату) намагалася зірвати ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. УПЦ (МП) завжди діє в інтересах Росії.
Про це у коментарі ObozTV заявив нардеп від фракції "Народний фронт", релігієзнавець Віктор Єленський.
Так, під час бесіди він розповів, як представники Синодальних відділів УПЦ (МП) у 2016 році зустрілися із послом Нідерландів з прав людини Кейсом ван Баар, з метою переконати його в непотрібності ратифікацію Угоди ЄС-Україна.
Нардеп наголосив, що це сталося на тлі поїздки представників Всеукраїнської ради церков в Нідерланди - там вони переконували голландців у важливості євроінтеграції України.
Єленський зазначив, що УПЦ (МП) постійно декларує свою нейтральну позицію, але при цьому, завжди займає сторону ворога.
Представники цієї Церкви "ніколи не засуджували агресора, але постійно засуджують українську владу і українське суспільство", - заявив він.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Патріарх Варфоломій відмовився їхати до Москви на Собор РПЦ, - Андрій Юраш | 3 грудня 2017, 11:51 | Міжправославні стосунки |
УПЦ (МП) направила на непідконтрольну Києву територію Донбасу більше 93 тонн гумвантажу | 3 грудня 2017, 11:23 | Благодійність, соціальне служіння |
Палиці в колеса: УПЦ (МП) пригадали спробу зірвати Асоціацію ЄС-Україна | 3 грудня 2017, 11:09 | Релігія і політика |
Сьогодні у римо-католиків та лютеран розпочався перший день Адвенту: приготування до Різдва | 3 грудня 2017, 10:42 | РКЦ в Україні |
У райцентрі на Волині рятують стародавний костел | 3 грудня 2017, 10:34 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
Останні коментарі
- 3 грудня 2017, 12:36
Та ні. Наші туди не поїдуть, Та й девочки там бородаті -фу. А старих куди поділи? https://diak-kuraev.livejournal.com/1839438.html ??? Виконають план напевно швидше. |
- 3 грудня 2017, 11:34
Поэтому как минимум в одном Денисенко таки будет прав: Москве действительно доверять нельзя, при этом предусмотрительно забыв упомянуть, что и к нему самому тоже не может быть абсолютно никакого |
- 3 грудня 2017, 11:34
В Новодевичий монастырь- там как раз новых девочек привезли. |
- 3 грудня 2017, 11:29
Пока в церкви существует духовенство, под видом веры в Бога будет всегда насаждаться ЧИНОПОЧТАНИЕ и авторитаризм, потому что у духовенства абсолютно нет и не может быть никаких других целей как в |
- 3 грудня 2017, 09:51
Ето не православие,а путинско-гундяевская сатанинская комунистическая секта. |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 3 грудня 2017, 11:34
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі