Палиці в колеса: УПЦ (МП) пригадали спробу зірвати Асоціацію ЄС-Україна

3 грудня 2017, 11:09 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українська Православна Церква (Московського Патріархату) намагалася зірвати ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. УПЦ (МП) завжди діє в інтересах Росії.

Про це у коментарі ObozTV заявив нардеп від фракції "Народний фронт", релігієзнавець Віктор Єленський.

Так, під час бесіди він розповів, як представники Синодальних відділів УПЦ (МП) у 2016 році зустрілися із послом Нідерландів з прав людини Кейсом ван Баар, з метою переконати його в непотрібності ратифікацію Угоди ЄС-Україна.

Нардеп наголосив, що це сталося на тлі поїздки представників Всеукраїнської ради церков в Нідерланди - там вони переконували голландців у важливості євроінтеграції України.

Єленський зазначив, що УПЦ (МП) постійно декларує свою нейтральну позицію, але при цьому, завжди займає сторону ворога.

Представники цієї Церкви "ніколи не засуджували агресора, але постійно засуджують українську владу і українське суспільство", - заявив він.

 

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теги до статті:ЄС,Релігія і політика,УПЦ (МП)
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    • b111 | 3 грудня 2017, 12:36

      Та ні. Наші туди не поїдуть, Та й девочки там бородаті -фу. А старих куди поділи? https://diak-kuraev.livejournal.com/1839438.html ??? Виконають план напевно швидше.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:34

      Поэтому как минимум в одном Денисенко таки будет прав: Москве действительно доверять нельзя, при этом предусмотрительно забыв упомянуть, что и к нему самому тоже не может быть абсолютно никакого

    • Учкудук | 3 грудня 2017, 11:34

      В Новодевичий монастырь- там как раз новых девочек привезли.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:29

      Пока в церкви существует духовенство, под видом веры в Бога будет всегда насаждаться ЧИНОПОЧТАНИЕ и авторитаризм, потому что у духовенства абсолютно нет и не может быть никаких других целей как в

    • mischa | 3 грудня 2017, 09:51

      Ето не православие,а путинско-гундяевская сатанинская комунистическая секта.

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