Палиці в колеса: УПЦ (МП) пригадали спробу зірвати Асоціацію ЄС-Україна

Українська Православна Церква (Московського Патріархату) намагалася зірвати ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. УПЦ (МП) завжди діє в інтересах Росії.

Про це у коментарі ObozTV заявив нардеп від фракції "Народний фронт", релігієзнавець Віктор Єленський.

Так, під час бесіди він розповів, як представники Синодальних відділів УПЦ (МП) у 2016 році зустрілися із послом Нідерландів з прав людини Кейсом ван Баар, з метою переконати його в непотрібності ратифікацію Угоди ЄС-Україна.

Нардеп наголосив, що це сталося на тлі поїздки представників Всеукраїнської ради церков в Нідерланди - там вони переконували голландців у важливості євроінтеграції України.

Єленський зазначив, що УПЦ (МП) постійно декларує свою нейтральну позицію, але при цьому, завжди займає сторону ворога.

Представники цієї Церкви "ніколи не засуджували агресора, але постійно засуджують українську владу і українське суспільство", - заявив він.