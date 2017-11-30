Собор у Москві як Майдан: показує, хто є хто, - Людмила Филипович

Для представників УПЦ (МП) Архиєрейский Собор у Москві є таким самим викликом, як і чотири роки тому в питанні підтримки Майдану.

Таку думку висловила Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Під час Майдану Церкви різних конфесій були присутні з народом, з суспільством, з протестуючими. Щоправда, не всі. Яскравим прикладом сьогодення, де знаходиться Церква, сьогоднішній Архиєрейський Собор РПЦ, що проходить в Москві. Туди були запрошені представники УПЦ (МП). За підрахунками, не всі ті, хто отримав запрошення, поїхали. Це ж не простий вибір і ситуація. Адже це не як під час Майдану, що можна було зробити вигляд, що нічого не відбувається. Експерти кажуть, що там сьогодні присутні не всі єрархи», - говорить релігієзнавець.

За словами Л.Филипович, сьогоднішній Собор є таким самим викликом для представників УПЦ (М, як і чотири роки тому в питанні підтримки Майдану та Революції гідності.

«І майдан, і сьогоднішній Архиєрейський собор показує хто є хто. Якщо подивитися на посади тих, хто поїхав до Москви, то виникають питання. Поїхав до Москви архиєрей, який відповідальний за зв’язки з нашою армією, військовими. То для чого нам такий архиєрей, який їздить в Москву і як він буде духовно окормляти наших військових?» - ставить питання Людмила Филипович.