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Собор у Москві як Майдан: показує, хто є хто, - Людмила Филипович
1 грудня 2017, 10:37 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Для представників УПЦ (МП) Архиєрейский Собор у Москві є таким самим викликом, як і чотири роки тому в питанні підтримки Майдану.
Таку думку висловила Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».
«Під час Майдану Церкви різних конфесій були присутні з народом, з суспільством, з протестуючими. Щоправда, не всі. Яскравим прикладом сьогодення, де знаходиться Церква, сьогоднішній Архиєрейський Собор РПЦ, що проходить в Москві. Туди були запрошені представники УПЦ (МП). За підрахунками, не всі ті, хто отримав запрошення, поїхали. Це ж не простий вибір і ситуація. Адже це не як під час Майдану, що можна було зробити вигляд, що нічого не відбувається. Експерти кажуть, що там сьогодні присутні не всі єрархи», - говорить релігієзнавець.
За словами Л.Филипович, сьогоднішній Собор є таким самим викликом для представників УПЦ (М, як і чотири роки тому в питанні підтримки Майдану та Революції гідності.
«І майдан, і сьогоднішній Архиєрейський собор показує хто є хто. Якщо подивитися на посади тих, хто поїхав до Москви, то виникають питання. Поїхав до Москви архиєрей, який відповідальний за зв’язки з нашою армією, військовими. То для чого нам такий архиєрей, який їздить в Москву і як він буде духовно окормляти наших військових?» - ставить питання Людмила Филипович.
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