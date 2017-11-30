УПЦ (МП) на всіх майданчиках діє проти України, - Єленський

Зміни в Статуті Російської Православної Церкви жодним чином не скасують той факт, що УПЦ (МП) є частиною РПЦ; заявляючи про дистанціювання від російсько-українського конфлікту, УПЦ МП на всіх майданчиках діє проти інтересів України.

Таку думку "Обозревателю" висловив народний депутат України (фракція "Народний фронт"), президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський.

"Зміни до Статуту, звичайно ж, жодним чином не скасовують те, що УПЦ є частиною РПЦ, жодним чином не скасовують той контроль, який є з боку Московської Патріархії над УПЦ", - переконаний він.

Коментуючи заяви, які прозвучали під час Архиєрейського собору РПЦ в Москві, Єленський зробив висновок: "Вони нічого не змінили в своїй позиції, вони повторюють всі ті кліше, які прозвучали в 2014, в 2015 роках - про"криваві усобиці" в Україні".

Він також зауважив: "УПЦ каже, що вона не приймає нічиєї сторони, але у воєнний час це означає, що вона стає на бік ворога. Священноначаліє УПЦ МП ніколи не засуджувало агресора, але постійно засуджувало українську владу, українське суспільство. Якщо поспілкуватися з частиною духовенства цієї Церкви, то ви почуєте клікушеські речівки, заяви, які звучать і від "Оппоблоку".

Єленський також заявив, що "на всіх майданчиках вони діють проти інтересів України і повністю в інтересах Росії".

На підтвердження своїх слів він навів низку прикладів. Так, "коли представники Всеукраїнської ради Церков їдуть в Нідерланди, щоб переконати голландців підписати Угоду про асоціацію з Україною, в той же самий час представники УПЦ МП зустрічаються з послом Нідерландів з прав людини, щоб довести йому, що Україна не заслуговує на те, щоб ратифікувати з нею угоду".

Так само "в руслі московської політики, політики РПЦ" діє і представництво УПЦ МП при європейських структурах,- продовжив Єленський.

Він нагадав про три цілі, позначені представником цієї місії в одному з недавніх інтерв'ю: "зробити російську мову офіційною мовою Євросоюзу, скоротити православну групу в Європарламенті з представників Кіпру, Греції, Румунії, Латвії та Естонії і консолідувати зусилля щодо посилення співпраці між Європейською народною партією і "Єдиною Росією". "Як бачите, тут нічого не сказано про Ісуса Христа, про спасіння та інше", - зауважив нардеп.