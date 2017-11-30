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Патріарха Кирила осінило: Лише УПЦ (МП) здатна об’єднати українське суспільство
30 листопада 2017, 11:28 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Кирил у своєму виступі на Архиєреському Соборі, який 29 листопада розпочав роботу у Москві, згадав про Україну. Спіч Предстоятеля РПЦ не вирізнявся особливою оригінальністю - повтор тих самих тез, які вже не раз озвучував.
Війну в Україні, зокрема, він назвав «кривавим поділом», УПЦ (МП) – переслідуваною, дискримінованою Церквою, яка, на його думку, є єдиною силою в Україні, здатною об’єднати український народ.
РІСУ пропонує добірку цитат Патріарха РПЦ про Україну на московському соборі, які зібрало УНІАН.
«Протягом вже майже чотирьох років вся повнота Російської Православної Церкви підносить до Престолу Вседержителя гарячі молитви про припинення кривавого поділу на території України. Блаженніший митрополит Онуфрій, єпископат, духовенство та всі вірні чада Української Православної Церкви дійсно потребують посилених молитов. Події останніх років підтверджують, що Українська Православна Церква залишається єдиною силою, здатною об'єднати українське суспільство. Мужня, зважена позиція її Священноначалія, що не дозволяє втягнути Церкву в конфлікт ані на жодній з його сторін, приносить свої добрі плоди».
«У миротворчому подвигу Української Православної Церкви проявляється її любов до України, її справжній патріотизм».
«Незважаючи на це, зростає тиск на Українську Православну Церкву з боку неканонічних релігійних груп, радикальних політичних сил та громадських організацій України. Ведеться інформаційна кампанія проти Церкви. Як і раніше продовжуються рейдерські захоплення храмів з вигнанням з них віруючих; судові рішення на користь постраждалих громад Української Православної Церкви не виконуються, влада найчастіше надає підтримку загарбникам. Спроби з боку певних політичних сил втручатися в питання внутрішнього життя Церкви, перешкоджати реєстрації її громад, закріпити релігійну дискримінацію на законодавчому рівні викликають особливе занепокоєння».
«Більшість Предстоятелів братських Помісних Православних Церков висловилися на підтримку канонічної Церкви України і висловили побоювання у зв'язку з підготовкою до прийняття цих законопроектів. Сказали своє слово і представники найбільших релігійних конфесій України, міжнародних релігійних і правозахисних організацій».
«Зберігаючи численну паству у всіх регіонах України, Українська Православна Церква доводить, що вона справді Церква свого народу, своєї країни. Вона являє силу духу своїх архіпастирів і пастирів, благочестя і згуртованість своїх віруючих. Свідченням тому став безпрецедентний Всеукраїнський хресний хід в липні 2016 року, який об'єднав сотні тисяч віруючих по всій Україні, а також багатотисячний хресний хід у Києві 27 липня 2017 року».
«Будь-які спроби підірвати єдність канонічної Церкви в Україні політичними методами приречені на невдачу доти, поки її віруючі залишаються зі своєю Церквою, незмінно готові висловити їй свою любов і підтримку. І ми, вся повнота Російської Церкви, приєднуємо наші гарячі молитви про зміцнення наших православних співбратів на Україні в їхній подвиг віри і благочестя, про примноження любові та викорінення ворожнечі, про повернення миру і благоденства на змучену українську землю».
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