Путін вперше приїде на Архиєрейський собор РПЦ

28 листопада 2017, 13:36 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

Президент Росії Володимир Путін приїде в Храм Христа Спасителя на Архиєрейський собор Російської Православної Церкви, повідомив РІА Новини прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Так", - відповів він на питання про плани президента відвідати Архиєрейський собор.

У свою чергу, прес-секретар Патріарха Кирила священик Олександр Волков сказав, що це станеться вперше.

"Вперше глава держави приїде на Архиєрейський собор в храм Христа Спасителя, де зустрінеться з членами Собору - єпископатом Російської Православної Церкви", - повідомив він.

Відповідаючи на питання про минулі зустрічі Володимира Путіна з архиєреями РПЦ, а також приїжджали в Москву предстоятелями і представниками помісних православних Церков, які приїжджали в Моску, Волков уточнив, що ці зустрічі проходили в Кремлі.

Архиєрейський Собор пройде 29 листопада - 2 грудня, 4 грудня Патріарх Московський очолить урочисте богослужіння в храмі Христа Спасителя.

На прес-конференції, яка відбулася в Москві і була присвячена майбутньому Собору, було заявлено, що крім архиєреїв з Росії на Соборі будуть присутні архипастирі Російської Православної Церкви, які проживають в 22-ох країнах. Зокрема, всі архиєреї Української Православної Церкви (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь.

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теги до статті:Архиєрейський собор РПЦ,Володимир Путін,УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • enzian | 28 листопада 2017, 17:54
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  • enzian | 28 листопада 2017, 17:54

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