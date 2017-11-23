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Юдеїв Росії шокувала версія про ритуальне вбивство Миколи ІІ
28 листопада 2017, 13:11 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
Спікер Федерації єврейських громад Росії Борух Горін був шокований, почувши версію про ритуальне вбивство царської сім'ї, озвучену слідчим Мариною Молодцовою і єпископом Тихоном (Шевкуновим) на науковій конференції, присвяченій "єкатеринбурзьким останкам", в Москві.
"Нам все це видається абсолютною дикістю з цілої низки причин. Нас, як єврейську громаду, це шокує в першу чергу не тільки через абсурдність такого роду припущень ", - сказав Б.Горін у вівторок кореспонденту" Інтерфакс-Релігія ", повідомляє Лехаім.
Він зазначив, що "міфи про існування ритуального вбивства мають стосунки до самих різних культів і релігій", але в російській історії і в історії навколо царської сім'ї і у «спарві Бейліса», яка була за кілька років до цього, це "абсолютно юдофобський міф, який використовували в антисемітськй пропаганді кілька десятиліть ", і саме тому євреї ставляться до цього з величезною стурбованістю.
"Абсурдність, на наш погляд, абсолютно очевидна, тому що вбивцями були справжні безбожники, люди, що відкинули будь-яку віру в будь-які сили, окрім як "своєї власної руки", - зауважив спікер ФЕОР.
На його думку, "замість абсолютно очевидного революційно-більшовицького терору бачити за цим якісь конспірологічні теорії або якісь ритуали невідомих культів - це абсолютно середньовічне мракобісся, яке не варто було б ніякої уваги, якби не шлейф дуже трагічних подій, який за цими звинуваченнями тягнеться".
Б.Горін нагадав визначення ритуального вбивства як вбивства в релігійних цілях, в якості ритуалу того чи іншого культу або релігійного об'єднання або секти. За його словами, історично першими жертвами звинувачень в ритуальних вбивствах були перші християни, яких звинувачували антихристиянські сили ще в Стародавньому Римі.
"Але згодом жертвами цього страшного міфу були здебільшого євреї: це розповіді про вбивства в різних місцях, від Англії до Туреччини, євреями дітей, щоб витягувати з них кров для маци", - сказав співрозмовник агентства.
На його думку, "в Середньовіччі такого роду звинувачення, коли спалювали відьом за колір очей або волосся, звичайно, не здавалися дикими, але в XX столітті "справа Бейліса" лягла страшною тінню на Росію як країну, тому що це було останнє гучне звинувачення у ритуальному вбивстві".
З іншого боку, Б.Горін нагадав, що тоді "честь Росії врятували дванадцять простих мужиків: велика частина присяжних були цілком простими людьми, абсолютно неосвіченими" і не знайшли ніяких доказів таких звинувачень.
"Але через сто років почути фразу "ритуальне вбивство"з вуст слідчого Слідчого комітету, а потім і високопоставлених єрархів Російської Православної Церкви - це, звичайно, абсолютно страшно", - вважає Б.Горін.
Представник ФЕОР уточнив, що, коли говорять про ритуальний характер вбивства царської сім'ї, "чесні люди, що виловили такого роду звинувачення, не приховували, що вони мають на увазі: єврей Юровський за дорученням єврея Свердлова здійснювали каббалістичний обряд в присутності ще восьми осіб, тому що потрібно десять чоловік".
"Антисемітський характер цього твердження навіть Російська Православна Церква за кордоном в роки свого існування не приховувала. Зараз офіційні особи не уточнюють, що це пов'язано з національністю Юровского, але для будь-якої освіченої людини, яка знає історію цього звинувачення, зрозуміло, що мається на увазі", - говорить Б.Горін.
Напередодні секретар патріаршої комісії з питань "єкатеринбурзьких останків" єпископ Тихон Шевкунов заявив, що багато членів церковної комісії переконані: вбивство царської сім'ї було ритуальним. "У нас саме серйозне ставлення до версії ритуального вбивства. У значної частини церковної комісії немає сумнівів, що це вбивство було ритуальним", - сказав він на науковій конференції в Москві.
Раніше на тому ж заході старший слідчий з особливо важливих справ Слідчого комітету РФ Марина Молодцова повідомила, що СК РФ "планує призначити психолого-історичну судову експертизу для вирішення питання, пов'язаного в тому числі і з можливим ритуальним характером вбивства царської сім'ї".
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- 28 листопада 2017, 13:49| Коментувати коментар
"З іншого боку, Б.Горін нагадав, що тоді "честь Росії врятували дванадцять простих мужиків: велика частина присяжних були цілком простими людьми, абсолютно неосвіченими" і не знайшли ніяких доказів таких звинувачень." Й ці "дванадцять простих мужиків", що тоді "врятували честь Росії", були - зі свого етнопоходження - УКРАЇНЦЯМИ! Бо той судовий процес по "справі Бейліса" проходив, як відомо, в Києві. І його чорносотенно-монархічні організатори тоді зовсім СВІДОМО уникали й противилися допущенню до складу журі присяжних представників освіченої та передової інтелігенції. А робили всю ставку на, як вони вважали, всуціль "темних" і, мовляв, вражених релігійно-антисемітськими й іншими мракобісними забобонами й упередженнями "мужиків" з передмісних сіл... І, як виявилося, попали, як мовиться, пальцем у небо! І слава Богові!
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Мені тут (уже), здається, дещо зрозуміло. Дуже перепрошую, але, як мені бачиться, саме ТАКА реакція дуже характерна й красномовна для певного типу християн. Т. зв. "традиційних". Тобто тих, |
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