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Керівники єврейських громад України заперечили, що ХаБаД Любавич визначився зі статусом Криму
27 листопада 2017, 10:30 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
У низці російських ЗМІ, в тому числі і в ефірі телевізійних каналів, була поширена фейкова новина про те, що нібито «Всесвітній єврейський конгрес ХаБаД Любавич прийняв офіційне рішення про статус Криму» і про те, що нібито ця інформація була оприлюднена на Форумі посланників.
У зв'язку з цим керівники єврейських громад України, колишні делегатами конференції посланників на «Кінус Шлухім 5778», зробили наступну заяву, яку підписали Голова Ради Федерації Єврейських Громад України рабин Меїр Стамблер, Головний рабин Дніпра і регіону, Шмуель Камінецький»:
«На Форумі посланників питання статусів територій і інші політичні питання взагалі не розглядалися. Форум присвячений виключно питанням розвитку єврейського життя, общинного будівництва, поширення ідей духовності, соціальної відповідальності та освітніх питань.
Більш того, штаб-квартира Хабад, вище керівництво Світового Любавічеського Руху офіційно повідомили нас, що ніякого обговорення питань Криму з рабином Севастополя Біньяміном Вольфом ніхто не проводив, і не має наміру.
Питання того, як рабин Б. Вольф зареєструвався для участі в Форумі, і який бедж йому видали відповідно до його заявки - питання технічне і не є відображенням ніякої офіційної позиції Форуму та керівництва ХаБаД-Любавич.
Позиція, висловлена рабином Біньяміном Вольфом низці медіа, є його приватною позицією і не відображає точку зору Світового Любавічеського Руху.
Ми хотіли б відзначити, що для нас, як для посланників Ребе, головним є не декларативні заяви, а реальна допомога і сприяння євреям в забезпеченні їх духовних потреб і можливості вести єврейський спосіб життя.
Ми хочемо ще раз підкреслити, що Форум посланників є конференцією релігійних і громадських лідерів, перш за все з духовних питань, а не політичним заходом, і ніяк не пов'язаний з існуючою організацією «Всесвітній єврейський конгрес».
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