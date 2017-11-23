Керівники єврейських громад України заперечили, що ХаБаД Любавич визначився зі статусом Криму

27 листопада 2017, 10:30 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

У низці російських ЗМІ, в тому числі і в ефірі телевізійних каналів, була поширена фейкова новина про те, що нібито «Всесвітній єврейський конгрес ХаБаД Любавич прийняв офіційне рішення про статус Криму» і про те, що нібито ця інформація була оприлюднена на Форумі посланників.

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У зв'язку з цим керівники єврейських громад України, колишні делегатами конференції посланників на «Кінус Шлухім 5778», зробили наступну заяву, яку підписали Голова Ради Федерації Єврейських Громад України рабин Меїр Стамблер, Головний рабин Дніпра і регіону, Шмуель Камінецький»:

«На Форумі посланників питання статусів територій і інші політичні питання взагалі не розглядалися. Форум присвячений виключно питанням розвитку єврейського життя, общинного будівництва, поширення ідей духовності, соціальної відповідальності та освітніх питань.

Більш того, штаб-квартира Хабад, вище керівництво Світового Любавічеського Руху офіційно повідомили нас, що ніякого обговорення питань Криму з рабином Севастополя Біньяміном Вольфом ніхто не проводив, і не має наміру.

Питання того, як рабин Б. Вольф зареєструвався для участі в Форумі, і який бедж йому видали відповідно до його заявки - питання технічне і не є відображенням ніякої офіційної позиції Форуму та керівництва ХаБаД-Любавич.

 Позиція, висловлена ​​рабином Біньяміном Вольфом низці медіа, є його приватною позицією і не відображає точку зору Світового Любавічеського Руху.

 Ми хотіли б відзначити, що для нас, як для посланників Ребе, головним є не декларативні заяви, а реальна допомога і сприяння євреям в забезпеченні їх духовних потреб і можливості вести єврейський спосіб життя.

Ми хочемо ще раз підкреслити, що Форум посланників є конференцією релігійних і громадських лідерів, перш за все з духовних питань, а не політичним заходом, і ніяк не пов'язаний з існуючою організацією «Всесвітній єврейський конгрес».

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теги до статті:Біньямін Вольф,Всесвітній єврейський конгрес ХаБаД Любавич,Крим,Меїр Стамблер,Хабад,Шмуель Камінецький
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    • nykodym | 27 листопада 2017, 10:45

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    • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 10:44

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    • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 10:41

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    • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 09:58

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    • velovs@ukr.net | 26 листопада 2017, 22:05

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