У «ЛНР» бойовики вирішили переєструвати парафії УПЦ (МП)

У «ЛНР» розпочато процедуру перереєстрації парафій Луганській єпархії УПЦ (МП).

Про це на Фейсбуці пише координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Виключно для єпархій та парафій УПЦ МП процедура перереєстрації в «ЛНР» буде здійснюватися в формі «легалізації» (надання завірених копій статутних документів, виданих українською владою). Для проходження реєстрації (перереєстрації) релігійних громад обов'язковою умовою є отримання висновку «релігієзнавчої експертизи».

У «експертну раду з питань державної реєстрації релігійних організацій ЛНР» увійшли представники кафедри теології та релігієзнавства «ГОУ ВПО ЛНР «Луганський національний університет ім. В.Даля»,«міністерства культури, спорту і молоді ЛНР»,«МВС ЛНР» і «МГБ» «ЛНР»(загальна кількість - 13 осіб)», - повідомляє Тимчук.