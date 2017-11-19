Медведчук "підказав" куму-президенту РФ обміняти полонених між Україною та "Л/ДНР" і подякував УПЦ/РПЦ за підтримку

Лідер громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук, який перебуває в кумівських стосунках з президентом Росії В. Путіним і водночас є спеціальним громадським представником України з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, відзначив роль УПЦ/РПЦ у звільненні полонених військових, повідомляє портал "Релігія в Україні".

В інтерв'ю проросійському сайту "Знай" Віктор Медведчук спочатку розказав про свою роль в ініціативі з обміну військовополоненими між Україною і самопроголошеними республіками "ДНР" і "ЛНР", яку несподівано підтримав президент РФ В. Путін. "Відповідно до першого етапу обміну, відповідно до пропозиції, яке мною зроблено, ми розраховуємо на звільнення Донецьком і Луганськом 74 осіб, при цьому Україна в свою чергу готова звільнити 306 осіб", — зазначив Медведчук.

Перший етап, тобто не повний обмін "всі на всіх", за його словами, обумовлений тим, що українська сторона не виконує Мінські угоди (де зафіксовано принцип "всіх на всіх") через обмеження свого чинного законодавства. І тому частина військових, які Україна звинувачує в особливо тяжких злочинах, не можуть бути звільнені.

Також політик заперечив якесь відношення до цієї несподівано гучної події спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, який нещодавно проводив переговори з В. Сурковим, донедавна куратора "українського напрямку" в Адміністрації президента РФ. Крім того, Медведчук заперечив будь-який вплив на цю подію ватиканської дипломатії.

Натомість він підкреслив роль УПЦ/РПЦ у цій справі, заявивши, що йому "добре відома роль Української православної церкви Московського патріархату на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм, а також роль Російської Православної Церкви, яка з 2014 року бере активну участь в питаннях обміну та звільнення громадян по обидва боки лінії зіткнення на Сході України".

Слід зазначити, що на цей з полону "Л/ДНР" було звільнено за участю церковних представників 15 українських військових. Переважно це була приватна ініціатива рядових священиків УПЦ (МП), які безпосередньо домовлялися з бойовиками самопроголошених республік про звільнення своїх військових-прихожан. З часом їх ініціативу, а також результати роботи фактично записали на свій рахунок керівники УПЦ (МП) і навіть РПЦ. В останньому випадку між керівництвом УПЦ (МП) і РПЦ виникла деяка конкуренція за почесні лаври у цій справі, при тому що раніше рядові священики обходилися без допомоги керівників УПЦ/РПЦ.

Тим не менш, Віктор Медведчук "висловив глибоку вдячність і подяку Святішому Патріарху Московському і всієї Русі Кирилу за те, що він підтримав мою ініціативу і також звернувся до президента РФ з проханням провести цю гуманну, милосердну акцію". Також він подякував президенту РФ В. Путіну, який "посприяв і зв'язався з лідерами невизнаних республік".

Cам же громадський рух "Український вибір - право народу" Віктора Медведчука напередодні російсько-українського військового конфлікту був залучений у політичні проекти Кремля, про що стало відомо з оприлюдненого листуванняКирила Фролова, лідера "Асоціації православних експертів" (АПЕ), з Адміністрацією президента РФ. У 2015 році російський економіст Андрій Ілларіонов, екс-радник Володимира Путіна, проаналізувавши діяльність президента РФ, дійшов висновку, що Путін оголосив де-факто про початок війни проти України 27 липня 2013 року на конференції "Українського вибору" Віктора Медведчука.