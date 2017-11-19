«Кримська солідарність»: затримання Бєлялова є тиском на мусульман

В об’єднанні «Кримська солідарність» вважають затримання одного з членів організації Руслана Бєлялова вдень 19 листопада «тиском на соціально і політично активних мусульман Криму».

Про це йдеться в заяві на сторінці організації в Facebook, повідомляє Радіо Свобода.

«Алімдар (Руслан) Бєлялов – громадянський журналіст, учасник об’єднання «Кримська солідарність». Він відомий громадськості тим, що має активну громадянську позицію: постійно підтримує кримських татар під час обшуків, на судах, робить стріми (прямі відеотрансляції в соціальні мережі – ред.) з місця подій і просто не залишається осторонь від проблем свого народу», – сказано в заяві активістів.

Активіста об’єднання «Кримська солідарність» Руслана Бєлялова вдень 19 листопада затримали російські силовики в окупованому Сімферополі. Причиною затримання вони назвали підозру у тому, що автомобіль, на якому пересувався активіст, був викрадений.

Російські силовики в Криму поки цю подію не коментують.

Під час обшуку в будинку Руслана Бєлялова 8 листопада в Старому Криму зникли три тисячі доларів США та 60 тисяч російських рублів (близько 24 тисяч гривень). За даними «Кримської солідарності», в цей день обшуки також відбулися у кількох інших активістів.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.