Настоятелька одеського монастиря знову возила дітей до Патріарха Кирила: він подарував їм торт

18 листопада 2017, 07:21 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

В ефірі «ДумскойТВ» настоятелька Одеського Архангело-Михайлівського жіночого монастиря ігуменя Серафима розповіла, що недавно знову возила дітей з різних міст України, в тому числі і з Одеси, в паломницький тур по Росії.

У рамках туру, який пройшов на початку листопада, діти відвідали монастирі і храми у Москві і Санкт-Петербурзі, а також побували в гостях у Патріарха Кирила.

«Патріарх Кирил подарував нам і нашим дітям величезний торт. І ми його знищили до останку», - розповіла ігуменя.

При цьому вона визнає той факт, що Росія - це країна агресор.

«Країна агресор, а люди не агресори. Ми ж їдемо до людей, до чудесних жителів Росії, які прихильно ставляться до України. І тому ми з щирим серцем і душею перед ними виступаємо з нашими творчими програмами », - пояснила матінка Серафима і додала, що подібні паломницькі тури проходять регулярно вже років 20.

 

Система Orphus
теги до статті:"Русский мир",Кирил (Гундяєв),Колаборціонізм,Серафима (Шевчик)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 18 листопада 2017, 00:49

      Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство

    • батюшка | 17 листопада 2017, 21:58

      молодці місцеві хоч і на емоціях, але відстоюють своє, видно натерпілись від Московського Патріархату

    • батюшка | 17 листопада 2017, 21:41

      Московський Патріархат в Україні знову викрив своє брехливе нутро

    • velovs@ukr.net | 17 листопада 2017, 20:00

      Поглянув, але НІЧОГО, на жаль, не побачив...

    • velovs@ukr.net | 17 листопада 2017, 19:27

      Як наголоджується в Слові Божому, диявол - злобний брехун і наклепник та батько всілякої лжі. Так що, як виглядає, всі ці облудно-наклепницькі медіа-чинники УПЦ МП та, загалом, їхні

    Популярні статті місяця