Настоятелька одеського монастиря знову возила дітей до Патріарха Кирила: він подарував їм торт

В ефірі «ДумскойТВ» настоятелька Одеського Архангело-Михайлівського жіночого монастиря ігуменя Серафима розповіла, що недавно знову возила дітей з різних міст України, в тому числі і з Одеси, в паломницький тур по Росії.

У рамках туру, який пройшов на початку листопада, діти відвідали монастирі і храми у Москві і Санкт-Петербурзі, а також побували в гостях у Патріарха Кирила.

«Патріарх Кирил подарував нам і нашим дітям величезний торт. І ми його знищили до останку», - розповіла ігуменя.

При цьому вона визнає той факт, що Росія - це країна агресор.

«Країна агресор, а люди не агресори. Ми ж їдемо до людей, до чудесних жителів Росії, які прихильно ставляться до України. І тому ми з щирим серцем і душею перед ними виступаємо з нашими творчими програмами », - пояснила матінка Серафима і додала, що подібні паломницькі тури проходять регулярно вже років 20.