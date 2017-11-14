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Від митрополита УПЦ (МП) вимагають публічних вибачень за вітання Путіну
17 листопада 2017, 10:59 | Релігія і політика | | | 0 | | Код для блогу | |
16 листопада у Кропивницькому відбувся пікет кафедрального собору УПЦ (МП) по вулиці Великій Перспективній.
Учасники бойових дій на сході України через церковну канцелярію передали звернення до митрополита Кіровоградського УПЦ (МП) Іоасафа (Губеня), повідомляє сайт Гречка.
Серед іншого учасники висловили обурення недавнім візитом єпископа до країни агресора Росії, з якою наша держава фактично воює з 2014 року.
Вояки вимагають від Іоасафа публічних вибачень і за те, що його підпис з'явився під листом до Президента РФ Володимира Путіна, в якому називають диктатора миротворцем.
Сергій Шагін, голова ГО "Захисник вітчизни та його суверенітету", зазначив, що подібні заяви та візити до країни агресора неприпустимі.
Ігор Козуб, голова обласного осередку ГО "Дія", вважає, що за подібну діяльність, яку він називає антидержавною, Іоасафа слід депортувати за межі країни.
Як вже інформувала РІСУ, 6 жовтня 2017 р. в Москві відбулось засідання Священного Синоду Російської Православної Церкви. Від УПЦ (МП) у ньому взяли участь два архиєреї: митрополит Київський Онуфрій (Березовський) та митрополит Кіровоградський (самозваний Єлісаветградський) Іоасаф (Губень).
Згідно з повідомленням офіційного сайту Московського Патріархату, ці архиєреї разом із іншими на чолі з Патріархом Кирилом направити президенту Росії вітальну телеграму, у якій, зокрема, відзначили вагомий вклад В. Путіна «в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами». Згодом митрополит Іоасаф (Губень) відмежувався від заяви.
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