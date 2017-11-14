Селяни вигнали священика УПЦ (МП) та знімальну групу, яка хотіла зробити сюжет «про звірства бандерівців»

17 листопада 2017, 10:36 | Релігія і політика | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священик УПЦ( МП), який втратив свою парафію в селі Котюжини на Збаражчині, що на Тернопілллі,привіз туди репортерів. Отець зібрався зняти проросійське пропагандистське відео.

Жителі ж села втришия вигнали і самого ініціатора, і його знімальну групу, пише тернопільський сайт 0352.ua.

У мережі з’явилось відео про те, як мешканці Котюжин Збаразького району прогнали з села завезених священиками УПЦ (МП) журналістів.

Втративши власну парафію, священик УПЦ (МП) села Котюжини Збаразького району Олександр Кантицький вирішив відплатити колишнім прихожанам, вкотре обливши їх брудом в ЗМІ. Для цього, він запросив на Тернопільщину цілу журналістську групу для зйомки відеосюжету про «звірства бандерівців» проти «канонічєской церкві». Подібні матеріали, зазвичай, широко тиражуються і на російських пропагандистських телеканалах.

Нагадаємо, релігійна громада села Котюжини на початку цього року за підтримки практично усіх місцевих мешканців перейшла з церкви Московського Патріархату до УПЦ Київського Патріархату.

Система Orphus
теги до статті:Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП,Російська пропаганда,с. Котюжини Тернопільської обл.,УПЦ (МП) на Тернопільщині,Церква і ЗМІ
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 17 листопада 2017, 11:11

      В свете последних польских побед, хотелось бы узнать мнение г-на Ващиковского как он смотрит на то, что часть Украины Польше всё таки придётся отдать, для начала, ну хотя бы Венгрии:

    • Василий Петров | 17 листопада 2017, 10:36

      Предлагаем сделать Украину центром всех религий и объявить круглый год выходным днём!!!!!

    • Василий Петров | 17 листопада 2017, 10:34

      Браво г-н Ващиковский, вашими молитвами Украина решила не мелочиться и вернуть Польше Львов по самый Киев и как первый шаг уже рождество 25 декабря!!!!!!

    • velovs@ukr.net | 17 листопада 2017, 10:28

      "...Верховна Рада вирішила зробити вихідним днем КАТОЛИЦЬКЕ Різдво 25 грудня..." По-перше, Різдво буває лише ХРИСТОВЕ! Христове - і більше НІЯКЕ! А от календарні дати, коли це свято

    • Василий Петров | 17 листопада 2017, 10:28

      25 декабря как рождество уже приняли, вступление в ЕС отменяется, на очереди вступление в Польшу!!!!!!

    Популярні статті місяця