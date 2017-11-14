Структури УПЦ (МП) були залучені в політичні проекти Кремля - ​​опубліковані нові дані

Міжнародне співтовариство InformNapalm, яке опублікувало в жовтні 2016 року зламану українськими хакерами електронну пошту приймальні Владислава Суркова, радника президента Росії, виклало у відкритий доступ новий масив листів.

Серед них містяться листи, які підтверджують зв'язок прокремлівських активістів, які влаштовували акції проти державності України, з представниками Одеської єпархії та Всеукраїнського апологетичного центру в ім'я Святителя Іоанна Златоуста при Синодальному відділі у справах молоді УПЦ (МП), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Радио Свобода.

На цей раз мова йде про повідомлення, які перебували в поштовій скриньці помічника Суркова, 28-річного Інала Ардзінби, головного радника керуючого справами президента РФ у справах СНД. В постійній переписці з ним проросійські активісти з України погоджують проведення всіляких антиукраїнських акцій, терактів, підпалів, інформаційних вкидань і т.д., складають кошторис витрат і звітують за роботу.

Найбільше листів в опублікованому листуванні Інала Ардзінби стосуються ситуації в Одесі. Причому часто зустрічається адресат в поштовій скриньці - Антон Давидченко, голова руху "Молодіжна єдність", голова одеської проросійської молодіжної організації "Колокол", соратник Валерія Каурова, який про спільні з Давидченком акції доносив особисто Патріарху Кирилу. Подібних листів, які доводять, що проросійські акції в Одесі координувалися з Москви, у зламаному ящику багато. Зокрема, Давидченко звітує за фінансування по акціях і заходах. У листах фігурують кошти, які виділялися на покупку матеріалів в ЗМІ та інтернет-ресурсах.

У 2015 році соратники Давидченка з одеського "антиМайдану" в листі до Іналь Ардзінба пропонують профінансувати проект "Православної молодіжної організації" за 6-8 тисяч доларів на місяць. У листі (див. скріншот) говориться, що вона буде створена "під крилом православної церкви в Одесі" для формальної участі в "захисті храмів від прийдешніх заворушень", а де-факто для "тренувань, зборів, лекцій ... і ведення пропаганди нашої системи цінностей "через патріотичні табори, мітинги, пікети тощо. "Є вже свої люди в рамках одеської єпархії, які готові морально підтримати цю ідею і почати працювати з молоддю", - йдеться в листі.

У пошті Інала Ардзінби часто зустрічаються листи і від організації "Всеукраїнський апологетичний центр". У розділі "Про нас" на сайті цієї організації йдеться, що вона була створена в 2011 році "з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира" і з ініціативи настоятеля Свято-Троїцького Іонинського монастиря (м Київ) архимандрита Іони (Черепанова), який зараз в сані архиєпископа очолює Синодальний відділ у справах молоді УПЦ (МП). При цьому у відділі офіційно числиться і Всеукраїнський апологетичний центр в ім'я Святителя Іоанна Златоуста.

У березні 2017 р завідувач відділом релігії російського видання "Life" Владислав Мальцев, який працював в команді помічника президента Росії Владислава Суркова, розповів, як він підключив до співпраці з Кремлем PR-технолога Павла Бройде, відомого як координатора згаданого Всеукраїнського апологетичного центру. Цей апологет і "сектоборець" УПЦ в свою чергу намагався залучити церковний актив до політичних проектів Кремля.

Тепер же з оприлюдненого листування Інала Ардзінби стало відомо, що радник Владислава Суркова отримував від "апологетів" УПЦ аналітичні записки про перспективи дестабілізації ситуації в Запорізькій області, надання Запоріжжю особливого статусу, фотозвіти про проведені акції, зокрема, про мітинг "Проти блокади Донбасу" . Новини про ці події з тими ж фотографіями досі можна без зусиль знайти на запорізьких інформаційних сайтах. Листи з розцінками на публікації "апологети" також надсилали Ардзінба.

У 2016 році практично всі проекти "м'якої федералізації" України, про яких йде мова в листуванні Інала Ардзінби, були згорнуті - не без участі СБУ, в розпорядженні якої розглянуте вище листування, можливо, виявилася ще раніше. Багато її фігуранти з тих, що ще не покинули Україну в 2015-2016 роках, вже давно живуть в Москві та інших російських містах. У січні 2017 року російська газета "Ведомости" повідомила про відставку керівника апарату Владислава Суркова Олександра Павлова, яка, за даними видання, була викликана в числі іншого публікацією листів приймальні Суркова українськими хакерами. Ардзінба з тих пір, судячи по згадках його імені в ЗМІ і з його фейсбуку, відійшов від "українського напрямку" - він читає лекції в МГІМО, займається "соціальними та благодійними проектами в Абхазії", брав участь у підготовці недавнього Фестивалю молоді та студентів.