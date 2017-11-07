Муфтій ДУМУ «Умма» закликає допомогти дітям з родин кримських політв’язнів

10 листопада 2017, 11:18 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

крим_допомога.jpgВ суботу, 11 листопада, в Національній парламентській бібліотеці України відбудеться благодійний захід «Рука допомоги», метою якого є підтримка дітей з родин кримських політв’язнів. Організатором виступила Громадська організація «Кримська родина», повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іslam.in.ua.

У рамках заходу передбачено фотовиставку зі світлинами родин сучасних кримських політв’язнів, благодійні ярмарки, кілька майстер-класів з художньо-прикладного мистецтва, традиційних кримськотатарських ремесел та збір пожертвувань на користь майже сотні дітей, батьки яких через незаконні дій окупаційної влади позбавлені свободи, вбиті чи зникли безвісти.

До всіх небайдужих звернувся муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саід Ісмагілов, закликавши не залишатися осторонь та допомогти знедоленим дітям:

— Шановні друзі, зараз в окупованому Криму налічується 99 дітей тих батьків, що є або викраденими, або вбитими, або політв’язнями. Ваша любов та підтримка демонструє нашим співгромадянам на окупованих територіях, що українське суспільство чуйне, щедре і небайдуже. Закликаю вас відвідати цей благодійний захід і зробити свій внесок у підтримку дітей з родин кримських політв’язнів. Добро переможе!

Захід відбудеться за адресою вул. Михайла Грушевського, 1, Національна парламентська бібліотека України; початок — об 12:00.

Більш детально — на сторінці події в соцмережі Facebook

Це не перший захід, організований на підтримку маленьких співвітчизників, що через дії російських силовиків позбавлені піклування батьків. Нагадаємо, упродовж 23 та 24 лютого 2017 року під час благодійних акцій родинам кримських політв’язнів було зібрано 52 тис. гривень.

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теги до статті:Благодійність,Крим,Кримські татари,Саід Ісмагілов
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:57

      Як видається, по своїм суті й змісту - ДАРЕМНО-ПУСТОПОРОЖНЯ ця "високоповажна" тусовка! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі. Тобто в спільноті

    • Василий Петров | 10 листопада 2017, 11:42

      Кто же на самом деле подсунул Украине такую свинью как идея героизации ОУН(УПА) как патриотов и борцов за Украину, на самом деле, пособников нацистов, карателей и палачей???? Это было сделано другом

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:34

      https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2014-28-lipnja-volodimira-velikogo-rivnoapostolnogo-knjazja-kiyivskogo.html

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