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Серед переліку найбільш уразливих у гібридній війні є релігійна сфера
4 листопада 2017, 16:06 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
1 листопада іноземні дипломати, українські громадські діячі та державні службовці обговорили гібридні загрози, що наростають у країнах Східного партнерства, у тому числі в Україні. Що може і повинна зробити держава, аби їм протидіяти та гарантувати безпеку суспільству?
Учасники міжнародного круглого столу, присвяченого цій темі, зосередились на обговоренні досвіду Європейського Союзу та окремих його країн-членів, а також країн Східного партнерства.
Міжнародний фонд «Відродження» вже третій рік, з часів окупації Криму та військової агресії на Донбасі з боку Росії, підтримує громадські ініціативи, які аналізують наявні та адвокатують перспективні міжнародні інструменти стримування російської агресії. Міжнародний круглий стіл «Україна та країни Східного партнерства у протидії гібридним загрозам заради суспільної безпеки» є продовженням цих зусиль громадянського суспільства.
«У центрі гібридної війни - комбінацій військових та інформаційних дій, що впливають на сприйняття реальності - знаходяться люди, які свідомо чи несвідомо стають залежними від потужної пропагандистської машини. Саме ці люди співпрацюють з агресором та беруть з рук ворога військову техніку, щоб чинити опір вигаданим пропагандою загрозам. Так сталось на Донбасі та це спричинило окупацію Криму. Все інше – фінансові, економічні, бізнесові інтереси російської еліти, заради яких технічними й людськими ресурсами забезпечується така війна - важливі, але центром атаки залишається свідомість людей. Тому відповіддю у цій війні має бути на рівні з високоорганізованою військовою відсіччю руйнація фіктивної реальності, створенною ворогом. Тому Україна повинна розвинути потужну інформаційну - не пропагандистську - кампанію, яка наголошуватиме на реальності: на справжніх, не вигаданих, успіхах реформ в Україні, яких треба досягати», - наголосив Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження».
Напередодні круглого столу Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» опитав 37 українських експертів. Практично всі (94,6%) з них зазначили інформаційну сферу найбільш уразливою в гібридній війні, яку Російська Федерація веде проти України. Майже половина опитаних погодились, що уразливими також є культурна й військова сфера і менше тритини опитуваних назвали фінансово-економічну, енергетичну сферу та кібер-простір напрямками освновного удару російської гібридної війни.
«Гібридна - це така загроза, яка не ідентифікується як загроза. Троянський кінь - історичний приклад. Енергетичний російсько-європейський проект Північний потік 2 - сучасний приклад такої загрози», - зазначивМихайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».
Чому Україна настільки вразлива до гібридних загроз? Експерти назвали декілька причин: вплив російської пропаганди (54,1% опитаних експертів відзначили цю причину), незадовільне соціально-економічне становище українського суспільства (45,9%), вплив країни-агресора у релігійній сфері (43,2%), зневіра українського суспільства у державних органах (40,5%), патерналістське уявлення про владу, що залишилось після СРСР (35,1%).
Для успішного опору гібридним загрозам, українській владі, на думку опитаних експертів, необхідно викорінити корупцію та олігархію, реформувати та професіоналізувати Збройні Сили України, покращити бізнес-клімат, посилити кібер-безпеку, зменшити культурно-релігійний вплив з боку Росії, а також поєднати зусилля уряду й громадянського суспільства для підвищення обізнаності й консолідації українців у протидії гібридним загрозам на побутовому рівні.
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