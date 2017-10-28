Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України

Низка єпархій УПЦ (МП), що розташовані в окупованих частинах України - в Криму і на Донбасі, уникають на своїх офіційних сайтах згадки про територіальну приналежність до України, а деякі - і про приналежність до УПЦ (МП), повідомляє портал "Релігія в Україні".

Луганська єпархія УПЦ (МП) не використовує при написанні адреси на своєму офіційному сайті вказівку країни. Зараз її адреса записана так: «91002, м Луганськ, пров. Крупської, 29-б».

Донецька єпархія УПЦ (МП) також уникає вказівки країни у своїй адресі: «83062, м. Донецьк, вул. Тушинська, 7 ».

Горлівська і Слов'янська єпархія УПЦ (МП) взагалі не зазначають свого точного місцезнаходження, обмежившись вказівкою електронної пошти.

Таким чином, для користувачів згаданих сайтів неясно, як адміністративно-територіально самовизначається Луганська, Донецька і Горлівська єпархії УПЦ (МП) під час російсько-українського військового конфлікту.

Зате виразно про свої уподобання повідомляє Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП). На сайті цієї єпархії чітко вказано, що вона розташована в Росії: «Росія, Крим, 95011, м.Сімферополь, вул. Героїв Аджимушкая, 9/11, Сімферопольська і Кримська єпархія ... »

Феодосійська єпархія УПЦ (МП) не вказує у своїх контактах на сайті країну: «298320, Республіка Крим, м. Керч, вул. Донського, 5». Однак опосередковано вказує на російську приналежність Криму, так як використовує його російське найменування як суб'єкта Російської Федерації (в Україні для цієї адміністративно-територіальної одиниці застосовують інша назва - «Автономна Республіка Крим», скорочено «АРК»). Втім, в переліку адресату храмів єпархії всі вони починаються зі слова «Росія ...».

Управління Джанкойської єпархії УПЦ (МП) при написанні своєї адреси використовує такий самий прийом: «вул. Р. Люксембург, 33, м. Джанкой, Республіка Крим, 296100 ».

При цьому на сайті Джанкойської єпархії, також як і на сайтах інших єпархій Криму, з чільних місць зникли згадки про їх зв'язок з УПЦ (МП), які були на попередніх версіях офіційних сайтів.

Правда, на сайті Джанкойської єпархії все ж можна знайти згадку про зв'язок єпархії з УПЦ (МП). Так, в одній з публікацій йдеться про «Джанкойську єпархію УПЦ МП», хоча проти використання такої абревіатури в світських ЗМІ активно виступає Київська митрополія УПЦ (МП).

«Сімферопольська і Кримська єпархія», «Феодосійська єпархія», «Московський Патріархат Сімферопольська і Кримська єпархія Севастопольське благочиння» та інші обрізані самоназви без будь-якої згадки про УПЦ стали типовими для церковних ЗМІ Криму.

У той же час на сайтах Ровеньківської і Сєвєродонецької єпархій УПЦ (МП), розташованих в зоні проведення АТО, згадка про Україну не знято з адрес єпархіальних управлінь (на сайті Ровеньківської єпархії: «Україна, 94707, м Ровеньки, кв. Гагаріна, 25 »; на сайті Сєвєродонецької єпархії:« Єпархіальне управління: Україна, 93411, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пл. Соборна, 1 ».

Такої ж практики - зі згадуванням України в адресі - дотримуються інші єпархії УПЦ (МП) (напр., контакти Дніпропетровської, Сумської, Кіровоградської єпархій). На їхніх сайтах вказується і приналежність до УПЦ (МП).

Варто відзначити, що на офіційному сайті Московського Патріархату для всіх єпархій Донецької і Луганської областей вказана назва країни - «Україна». Зате для трьох кримських єпархій країна не вказується - з цією метою на сторінках, присвячених єпархіях Криму, взагалі прибрали розділ «Країна» (напр., адресу Сімферопольської єпархії), в той час як для інших єпархій РПЦ цей розділ збережений.

Виходячи з моніторингу офіційних сайтів єпархій, можна відзначити різну самоідентифікацію церковно-адміністративних одиниць УПЦ (МП) - від української до російської.