Головне джерело агресії не Путін, а весь російський народ, - військовий капелан

Головне джерело агресії Росії - це зовсім не її президент Володимир Путін, а весь російський народ, який ось уже 800 років намагається підкорити Україну.

Про це "Обозревателю" розповів військовий капелан Микола Мединський-Залізняк в інтерв'ю, яке незабаром на сайті.

"Коли людина діє за наказом, то тяжкість її гріха послаблюється, але всі легенди і міфи про пухнастий російський народ і їхню злу владу були б правдиві, якби ця агресія відбувалася лише протягом останніх років або пари десятиліть. А агресія Росії відбувається вже протягом 800 років", - сказав священик.

На думку Мединського, головна проблема росіян зовсім не у Володимирі Путіні чи будь-якому іншому керівнику держави.

"Проблема все ж десь всередині цього суспільства, яке наскрізь просякнуте манією величі над іншими. Манією своєї виняткової ролі третього Риму, і місії, що вони повинні прийти і врятувати весь світ", - пояснив священик.