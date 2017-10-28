Головне джерело агресії не Путін, а весь російський народ, - військовий капелан

30 жовтня 2017, 10:57 | Релігія і політика | 2 |   | Код для блогу |  | 

Головне джерело агресії Росії - це зовсім не її президент Володимир Путін, а весь російський народ, який ось уже 800 років намагається підкорити Україну.

Про це "Обозревателю" розповів військовий капелан Микола Мединський-Залізняк в інтерв'ю, яке незабаром на сайті.

"Коли людина діє за наказом, то тяжкість її гріха послаблюється, але всі легенди і міфи про пухнастий російський народ і їхню злу владу були б правдиві, якби ця агресія відбувалася лише протягом останніх років або пари десятиліть. А агресія Росії відбувається вже протягом 800 років", - сказав священик.

На думку Мединського, головна проблема росіян зовсім не у Володимирі Путіні чи будь-якому іншому керівнику держави.

"Проблема все ж десь всередині цього суспільства, яке наскрізь просякнуте манією величі над іншими. Манією своєї виняткової ролі третього Риму, і місії, що вони повинні прийти і врятувати весь світ", - пояснив священик.

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теги до статті:Військове капеланство,Володимир Путін,Микола Мединський-Залізняк,Російська агресія проти України
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 30 жовтня 2017, 14:00
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    https://kyrios.org.ua/literature/articles/21010-sv-velikomuchenik-georgij-zmieborets-proti-brehni-i-dijavola-russkogo-mira.html

  • enzian | 30 жовтня 2017, 11:07
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    Намагається підкорити Україну за активної допомоги московських попів.

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