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Головне джерело агресії не Путін, а весь російський народ, - військовий капелан
30 жовтня 2017, 10:57 | Релігія і політика | 2 | | Код для блогу | |
Головне джерело агресії Росії - це зовсім не її президент Володимир Путін, а весь російський народ, який ось уже 800 років намагається підкорити Україну.
Про це "Обозревателю" розповів військовий капелан Микола Мединський-Залізняк в інтерв'ю, яке незабаром на сайті.
"Коли людина діє за наказом, то тяжкість її гріха послаблюється, але всі легенди і міфи про пухнастий російський народ і їхню злу владу були б правдиві, якби ця агресія відбувалася лише протягом останніх років або пари десятиліть. А агресія Росії відбувається вже протягом 800 років", - сказав священик.
На думку Мединського, головна проблема росіян зовсім не у Володимирі Путіні чи будь-якому іншому керівнику держави.
"Проблема все ж десь всередині цього суспільства, яке наскрізь просякнуте манією величі над іншими. Манією своєї виняткової ролі третього Риму, і місії, що вони повинні прийти і врятувати весь світ", - пояснив священик.
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- 30 жовтня 2017, 14:00| Коментувати коментар
https://kyrios.org.ua/literature/articles/21010-sv-velikomuchenik-georgij-zmieborets-proti-brehni-i-dijavola-russkogo-mira.html
- 30 жовтня 2017, 11:07| Коментувати коментар
Намагається підкорити Україну за активної допомоги московських попів.
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