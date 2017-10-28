Священик УПЦ (МП) освятив центр особливого призначення Чорноморського флоту РФ

29 жовтня 2017, 09:25 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

13 жовтня в окупованому Росією Севастополі клірик Сімферопольської єпархії УПЦ (МП), помічник начальника відділення по роботі з віруючими військовослужбовцями відділу по роботі з особовим складом Чорноморського флоту РФ протоєрей Василь Гумаров звершив освячення підрозділу Чорноморського флоту особливого призначення, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт благочиння.

Після молебню отець Василь окропив святою водою службові приміщення частини, а також бойову і спеціальну техніку.

Напередодні, 10 жовтня, в Сімферополі, в єпархіальному управлінні під головуванням керівника єпархіального відділу по роботі з військовослужбовцями протоєрея Димитрія Кроткова, відбулися збори духовенства Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП0, які опікуються російськими військовими і силовими структурами Криму і Севастополя.

Севастопольське благочиння представляли помічник благочинного по роботі з правоохоронними органами протоєрей Олексій Петренко, помічник командувача кримським з'єднанням ППО по роботі з віруючими військовослужбовцями єрей Олександр Рева, настоятель храму св. прав. Феодора Ушакова при ЧВВМУ ім. П. Нахімова протоєрей Ігор Тишкевич.

На зборах обговорювалися питання, що стосуються духовної опіки військовослужбовців і співробітників силових структур, а також взаємодія священиків єпархії з військовими і правоохоронцями, спільні заходи та інші питання.

 

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теги до статті:Колаборціонізм,УПЦ (МП) в Криму
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