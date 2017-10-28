Патріарх Філарет зустрівся з родинами політв’язнів Кремля

29 жовтня 2017, 08:58 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

27 жовтня 2017 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся з родинами політв’язнів Кремля.

Предстоятель Київського Патріархату проінформував, що на останньому засіданні Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій за участі Голови СБ України Василя Грицака учасники обговорили напрямки сприяння у звільненні заручників.

"Ми не звертаємося до Путіна, бо це даремно, а звертаємося до керівників Церков і релігійних організацій, щоб вони звернулися та вплинули на нього з іншого боку" – сказав Патріарх Філарет.

Родини військовополонених висловили подяку Патріарху за те, що не залишає їх в біді, а всілякими способами допомагає та сприяє у звільнені заручників, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:АТО,Василь Грицак,СБУ,Філарет (Денисенко)
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