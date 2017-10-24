Кримський "суд" залишив під арештом фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір"

У середу так званий Верховний суд в окупованому Криму розглянув апеляційну скаргу захисту Тимура Абдуллаєва на продовження його арешту і залишив Абдуллаєва під вартою до 11 грудня.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

"Суд залишив у силі арешт до 11 грудня Тимура Абдуллаєва, якого обвинувачують у приналежності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір", - повідомив Курбедінов.

За його словами, "традиційно суд відбувся у закритому режимі, навіть на оголошення рішення, незважаючи на моє клопотання, нікого не пустили".

Діляра Абдуллаєва, мати політв'язня, який разом з братом Узеїром і ще трьома кримськими татарами, були заарештовані в жовтні 2016 року, написала відкритий лист президенту РФ Путіну з вимогою припинити насильство і приниження кримськотатарського народу.

"Наш народ перебуває в стані тривоги через акти агресії проти кримських татар. Припиніть це насильство, приниження нашого народу. Чого ви домагаєтеся? Всім відомо, в Криму немає жодних терористів, немає жодних організацій", - написала в своєму листі Діляра Абдуллаєва.

За її словами, збройні до зубів люди в чорних масках приходять у будинки кримських татар, коли всі сплять і тероризують сім'ї, лякають дітей, дружин, матерів і після жорстоких обшуків "забирають не тільки наших синів, але і всі кошти для існування".

"У мого одного сина було 25 тис. рублів. Ганьба, та цим не погребували, залишили дев'ятеро дітей голодними, а гроші були отримані за дитину, яка народилася, у другого сина була всього одна тисяча на молоко і хліб для п'ятьох дітей", - повідомила жінка.

Вона також заявила про факти фізичного насильства і психологічного тиску на її дітей під час допитів.

Нагадаємо, 12 жовтня 2016 року в Криму силовики російських відомств провели масові обшуки в будинках кримських татар, після чого були затримані п'ятеро мусульман: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Тимур Абдуллаєв, Еміль Джемадінов і Айдер Саледінов.