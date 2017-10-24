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Кремлю потрібна тотальна релігійна війна в Україні, - архиєпископ УПЦ КП
25 жовтня 2017, 15:18 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
В умовах, коли збройна і інформаційна агресія Кремля щодо України виявилася малоефективною, Москва почала діяти на релігійному полі, намагаючись внести розкол і конфлікт у відносини між релігійними громадами країни; елементом цієї технології стали повідомлення про нібито наявний конфлікт на заході України між Московським Патріархатом та Українською Греко-Католицькою Церквою.
Таку заяву "Обозревателю" зробив голова Інформаційного управління Київської Патріархії, архиєпископ Євстратій (Зоря).
Коментуючи озвучений пропагандистами прогноз про "тотальну релігійну війну" в Україні, він зауважив: "Це саме те, чого в останні роки так наполегливо домагається Москва для досягнення успіху в своїй агресії".
"Якщо в 2014 році головний акцент Кремля був на збройну і інформаційну агресію, то тепер, зрозумівши малу успішність своїх зусиль в цих напрямках у порівнянні з метою, яка ставилася, Москва зосередилася на розпалюванні всіх можливих суперечок всередині нашої країни", - констатував архиєпископ.
За його словами, певні мовні, національні, регіональні, соціальні, політичні лінії протистояння наявні в будь-якій країні, "вони є і в Україні". Але, на жаль для агресора, вони "явно не досягають того деструктивного рівня, до якого він прагне".
"Тому в кожну шпарину, в кожну тріщину він намагається вбивати клин, розширювати її. І в цій справі ворог не може обійти протиріччя між конфесіями та між релігіями", - переконаний він.
Архиєпископ нагадав про те, як "під час Революції Гідності і відразу після неї путінська пропаганда волала про "катастрофічне зростання антисемітизму в Україні" - що спростовувалося самими єврейськими громадами нашої країни". Крім того, "Москва, в тому числі вустами свого Патріарха Кирила, заявляла, що "громадянська війна в Україні - це релігійна війна, де уніати (тобто греко-католики) та розкольники (тобто православні Київського Патріархату) воюють проти канонічного православ'я ( тобто проти Російської Церкви)". Однак як і у випадку з "утисками російськомовного населення" та іншими страшилками, Москва і тут видає бажане для себе - за дійсне", - заявив він.
Говорячи про відносини православних і греко-католиків, архиєпископ визнав, що "історично вони є непростими". "За понад чотири століття, які минули з часів Берестейської унії, накопичено багато взаємних звинувачень, образ, пам'ять обтяжена конфліктами".
У той же час він підкреслив: "Спільними зусиллями і православні, і греко-католики в нинішньому столітті зробили багато для подолання негативних наслідків минулого. І хоча не можна сказати, що вже досягнуто повне порозуміння, зокрема у західних областях України, де традиційно є висока присутність греко-католицьких громад, однак говорити про можливість "релігійної війни" - безпідставно і цілком безвідповідально. Такі заяви можуть робити тільки ті, хто готовий лити воду на млин кремлівської пропаганди і сприяти успіху московської агресії", - сказав він.
Владика Євстратій Зоря також прокоментував конфлікт навколо церкви в місті Коломия Івано-Франківської області, де зіткнулися інтереси місцевої громади Московського Патріархату і УГКЦ. "Безперечно, що ситуація навколо храму в Коломиї, яким користувалася громада Московського Патріархату і який був узятий під контроль греко-католицькими активістами, потребує мирного розв'язання. Адже не йдеться про добровільне рішення самої громади перейти з однієї церкви до іншої, як це є у випадках переходу громад з МП до Київського Патріархату. Йдеться саме про взяття храму під контроль активістами іншої спільноти. Кожна сторона заявляє про свою правоту, тому справедливе рішення знайти буде непросто, але його треба шукати з обох сторін, і, мабуть, на рівні керівництва єпархій або і Церков. Тому що не можна допускати повернення у кінець 1980-х - початок 1990-х, коли питання приналежності храмів на Галичині часто вирішувалося силовими методами, що досі негативно впливає на взаємне ставлення і конфесій, і простих вірян", - переконаний архиєпископ.
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