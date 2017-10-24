Окупанти тероризують на Донбасі всі Церкви, крім УПЦ (МП), - дослідження

25 жовтня 2017, 11:01 | Релігія і політика | 2 |   | Код для блогу |  | 

На окупованій території Донбасу процвітають тільки церкви УПЦ (МП), оскільки обслуговують окупантів. Про це йдеться в дослідженні "Окупований Донбас: економіка, демографія, групи впливу. Стратегії для України", проведеного спільно Центром вивчення Росії та окупованих територій і виданням "Деловая столица".

Як йдеться у дослідженні, священики УПЦ (МП) освячують бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" "на ратні подвиги" зі схвалення вищих єрархів УПЦ (МП) в регіоні.

"Єрархи УПЦ (МП) стали частиною ідеологічно пропагандистського апарату окупаційного режиму. А всім іншим християнським конфесіям створюється все більше перешкод, священики і пастори знаходяться під постійною загрозою репресій", - зазначається в дослідженні.

"При цьому боротьба з "розкольниками" і "сектантами", тобто з УПЦ КП і протестантськими церквами, стала частиною офіційної ідеології і політики окупаційної влади. Фактично УПЦ (МП) і окупаційний режим займаються взаємним обслуговуванням. З цього випливає, що в разі повернення українського контролю над усім Донбасом ця деокупація буде ілюзорною, якщо УПЦ (МП) збереже її монопольне становище, а її єрархи, обслуговували окупантів, продовжать насаджувати "русский мир" в мізках місцевих жителів", - пишуть автори дослідження.

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теги до статті:АТО,Колаборціонізм,Релігійна свобода,Сепаратизм,УПЦ (МП),УПЦ (МП) на Донеччині
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 11:03
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    "Фактично УПЦ (МП) і окупаційний режим займаються взаємним обслуговуванням. З цього випливає, що в разі повернення українського контролю над усім Донбасом ця деокупація буде ілюзорною, якщо УПЦ (МП) збереже її монопольне становище, а її єрархи, обслуговували окупантів, продовжать насаджувати "русский мир" в мізках місцевих жителів", - пишуть автори дослідження." І до цього - досить аргументованого й переконливого висновку, по суті, практично нема що додати!

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:20
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      Разом з тим тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:24

    Р. Р. S. Водночас тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

  • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:20

    Разом з тим тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

  • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 12:25

    Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое, Матфея 13:52. Т.о. какие бы не были даны обещания в любви к Богу Отцу,

  • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 11:42

    Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

  • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 11:30

    Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Матфея 12:36-37. Или говоря уже обычным языком:

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