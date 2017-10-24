Окупанти тероризують на Донбасі всі Церкви, крім УПЦ (МП), - дослідження

На окупованій території Донбасу процвітають тільки церкви УПЦ (МП), оскільки обслуговують окупантів. Про це йдеться в дослідженні "Окупований Донбас: економіка, демографія, групи впливу. Стратегії для України", проведеного спільно Центром вивчення Росії та окупованих територій і виданням "Деловая столица".

Як йдеться у дослідженні, священики УПЦ (МП) освячують бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" "на ратні подвиги" зі схвалення вищих єрархів УПЦ (МП) в регіоні.

"Єрархи УПЦ (МП) стали частиною ідеологічно пропагандистського апарату окупаційного режиму. А всім іншим християнським конфесіям створюється все більше перешкод, священики і пастори знаходяться під постійною загрозою репресій", - зазначається в дослідженні.

"При цьому боротьба з "розкольниками" і "сектантами", тобто з УПЦ КП і протестантськими церквами, стала частиною офіційної ідеології і політики окупаційної влади. Фактично УПЦ (МП) і окупаційний режим займаються взаємним обслуговуванням. З цього випливає, що в разі повернення українського контролю над усім Донбасом ця деокупація буде ілюзорною, якщо УПЦ (МП) збереже її монопольне становище, а її єрархи, обслуговували окупантів, продовжать насаджувати "русский мир" в мізках місцевих жителів", - пишуть автори дослідження.