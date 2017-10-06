На «румунському» пікеті в Чернівцях помітили представників УПЦ (МП) та «Опоблоку»

У Чернівцях на пікеті представників румунської нацменшини, які висловили обурення у зв’язку з ухваленим законом України "Про освіту", "засвітилися" представники місцевої організації політичної партії "Опозиційний блок" та священнослужителі УПЦ (МП).

Як передає кореспондент molbuk.ua, упродовж всієї акції під приміщенням Чернівецької ОДА були присутніми місцеві "опоблоківці" Руслан Тулик, Дмитро Павел, Ігор Спінов, Дмитро Бабюк, Олександр Болтунов та Іван Штефюк.

Також у "освітньому" мітингу взяв участь, настоятель Свято-Вознесенського монастиря УПЦ (МП) у селі Банчени Герцаївського району Михаїл (Жар) та десяток священиків.

Раніше повідомлялося, що мітинг румунських організацій під Чернівецькою ОДА завершився ухваленим ними зверненням до голів Чернівецької ОДА та облради щодо освітнього закону.