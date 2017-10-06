На «румунському» пікеті в Чернівцях помітили представників УПЦ (МП) та «Опоблоку»

18 жовтня 2017, 09:47 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Чернівцях на пікеті представників румунської нацменшини, які висловили обурення у зв’язку з ухваленим законом України "Про освіту", "засвітилися" представники місцевої організації політичної партії "Опозиційний блок" та священнослужителі УПЦ (МП).

Як передає кореспондент molbuk.ua, упродовж всієї акції під приміщенням Чернівецької ОДА були присутніми місцеві "опоблоківці" Руслан Тулик, Дмитро Павел, Ігор Спінов, Дмитро Бабюк, Олександр Болтунов та Іван Штефюк.

Також у "освітньому" мітингу взяв участь, настоятель Свято-Вознесенського монастиря УПЦ (МП) у селі Банчени Герцаївського району Михаїл (Жар) та десяток священиків.

Раніше повідомлялося, що мітинг румунських організацій під Чернівецькою ОДА завершився ухваленим ними зверненням до голів Чернівецької ОДА та облради щодо освітнього закону.

 

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теги до статті:Лонгин (Жар),Протест,Релігія і політика,УПЦ (МП) на Буковині
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 18 жовтня 2017, 11:35

      И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

    • Василий Петров | 18 жовтня 2017, 09:36

      Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда ", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас, Матфея 17:20

    • Василий Петров | 18 жовтня 2017, 09:35

      О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Матфея 17:17

    • Василий Петров | 18 жовтня 2017, 09:07

      Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, Матфея 16:2-4.

    • velovs@ukr.net | 17 жовтня 2017, 20:35

      "Раніше так званий «заступник міністра держбезпеки ЛНР» Олександр Басов, після опечатування декількох приміщень віруючих в ОРДЛО, заявляв, що релігійна організація «Свідки Єгови» підозрюється в

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