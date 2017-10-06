Лідер угорських праворадикалів відхрестився від акції сепаратистів на Закарпатті, яку організував реформатський священик

Лідер угорських праворадикалів «Йоббік» Іштван Саваі повідомив, що демонстрація з гаслом «Самовизначення для Закарпаття», яка викликала бурхливу реакцію з боку МЗС України, не є ініціативою партії.

Саваі стверджує, що акція організована приватними особами. Про це він повідомив у коментарі виданню karpathir.com, яке близьке до партії Йоббік, інформує Mukachevo.net.

Зокрема, згідно з інформацією, організатором акції є виключно Лорант Гегедюш-молодший, реформатський священик. Слід зазначити, що у 2014 році Україна об'явила Іштвана Саваі та Лоранта Гегедюша персонами нон-грата за підтримку анексії Криму.

Угорський священик справді стверджує, що не є членом «Йоббік», хоча і активно підтримує спільні акції. Зокрема брав участь у скандальному відкритті в Будапешті бюсту Міклошу Горті - регенту-правителю Угорщини в 1920-1944 роках. Нагадаємо, Горті був союзником Гітлера, і завдяки втручанню нацистської Німеччини Угорщина по Віденському арбитражу отримала в 1938 році частину Словаччини і Закарпаття.

Одночасно з відкриттям пам'ятника пройшов флеш-моб противників його встановлення. Учасники мали на своєму одязі жовті «зірки Давида» і тримали в руках зображення угорських художників, учених, спортсменів єврейського походження. Відкриття пам'ятника і церковна служба проходила під скандування демонстрантів «Фашистські вбивці!» і «Нацисти - додому!».

За свою політичну діяльність, що розпалює ворожнечу у суспільстві, Лоранта Гегедюша навіть хотіли відлучити від сану. За інформацією угорських ЗМІ, 29 жовтня Гегедюш має намір взяти участь у відкритті чергового пам'ятника Горті у Словаччині на приватній території. Однак для цього ще мають отримати дозвіл місцевого муніципалітету.

Запаланована акція з гаслом «Самовизначення для Закарпаття» має відбутися сьогодні, 13 жовтня, у Будапешті біля посольства України. У анонсі йдеться, що там протестуватимуть проти закону України «Про освіту» та висловлюватимуть своє невдоволення тим, що Україна позбавила права в'їзду на свою територію кільком членам партії «Йоббік».

Більше того, ці ж особи, депутат Європарламенту від «Йоббік» Крістіна Морваї, яку в анонсі акції називають незалежним євродепутатом, а також скандальновідомий юрист Томаш Гауді-Нодь, заявлені у анонсі акції як безпосередні учасники, які мають на цій акції виступити.

Крім того, саму акцію одним з перших проанонсувало партійне видання Йоббік Alfahir.