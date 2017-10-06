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УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 3 | | Код для блогу | |
Кіровоградська єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату розмістила на своєму офіційному сайті відкритий лист щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП).
Мова у ньому йде про відвідини священнослужителями з Кропивницького Синоду Російської Православної Церкви. Під час якого вони, нібито, підписались під зверненням до Президента країни – агресора Володимира Путіна, відзначивши його вагомий вклад «в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами».
Повний текст відкритого листа:
Відкритий лист єпископа Кропивницького і Голованівського Марка щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП).
Президенту України Петру Порошенку,
Голові Верховної Ради України Андрію Парубію,
Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману,
Голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергію Кузьменку,
Голові Кіровоградської обласної ради Олександру Чорноіваненку,
Голові Кіровоградської міської ради Андрі. Райковичу
6 жовтня 2017 р. в Москві відбулось засідання Священного Синоду Російської Православної Церкви. Від Української Православної Церкви як невід’ємної частини РПЦ в цьому зібранні взяли участь два архієреї: митрополит Київський Онуфрій (Березовський) та митрополит Кіровоградський (самозваний Єлісаветградський) Іоасаф (Губень).
Згідно з повідомленням офіційного сайту Московського Патріархату, ці архієреї разом із іншими на чолі з Патріархом Кирилом направити президенту Росії вітальну телеграму, у якій, зокрема, відзначили вагомий вклад В. Путіна «в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами».
Якщо хто забув, то потрібно нагадати, що саме Путін зі своїми посіпаками розв’язав війну з Україною, вбив тисячі українських воїнів та цивільних, ще більше наших громадян зазнало каліцтв та змушені були покинути рідні домівки.
Тож виникає справедливе запитання: хіба не верхом цинізму є участь архієреїв із України в такому вітанні? Хто в Україні солідарний із такою оцінкою діяльності Путіна, яку дали владики Онуфрій та Іоасаф разом із Синодом РПЦ? Якщо Путін – миротворець, то хто ж тоді П. Порошенко та воїнство України!?
Чи згідні з такою позицією всі архієреї, священнослужителі та віряни так званої УПЦ? Чи підтримують у цьому свого «Єлісаветградського» митрополита чиновники, меценати, будівничі храмів Кіровоградщини, які нещодавно з придихом у голосі співали оди духовному ставленику Москви на місцевому телебаченні?
Окремі чиновники Кіровоградської області та Кропивницького, очевидно, згідні, бо, на жаль, продовжують підтримувати Московський Патріархат, продовжують сприяти йому, тоді як Київський досі не може розпочати спорудження кафедрального собору через перешкоди з боку окремих представників місцевого самоврядування.
Відповіді на ці запитання хотілося б почути не тільки мені, а, переконаний, усій нашій громаді, захисникам України, матерям, дружинам, дітям загиблих українських героїв.
Сподіваюся, що ці неодноразові вчинки архієреїв РПЦ в Україні, які свідчать про їхню відданість «русскому миру» та виявляють зневагу до нашої Батьківщини, стануть поживою для роздумів українців, відповідних висновків та вагомим аргументом у бажанні доєднатися до утвердження в Україні єдиної Помісної Православної Церкви як духовної опори незалежної Української держави.
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- 16 жовтня 2017, 13:13| Коментувати коментар
Война в Украине действительно развязана В.Путиным, приходится констатировать - спецоперация кремля по дестабилизации политической и экономической ситуации с целью при помощи гражданской войны предотвратить евроитеграцию Украины затеянную В. Януковичем в надежде ЕС не решится на интеграцию Украины в сложившихся обстоятельствах. Частично, война как месть лично карлика В.Путина В.Януковичу за отказ от ЕвроАзС в пользу евроинтеграции, которая была воспринята кремлём как демарш. События на майдане, как дальнейшие военные действия в Украине от начала и до конца полностью инспирированы крёмлём и проплачены деньгами кремля, для большего прсевдопатриотического эффекта совершены руками украинских же исполнителей т.н. патриотами-националистами. И если уже быть более точным, из кремля руководили и продолжают руководить(кукловодить) не только этими ура-псевдопатриотами, но и в том числе т.н. УПЦ КП во главе с лично Денисенком (Филаретом), которые при этом не забывая утверждаться во власти, но для отвода глаз, как громче всех ДЕРЖИ ВОРА кричащие и есть на самом деле, как это ни странно прозвучит, но самыми настоящими ПОСІПАКАМИ лично В.Путина и кремля, и уже никак не УПЦ (МП) как постфактум из-за военных событий уже как жертва гонений со стороны псевдопатриотов националистов и всего лишь как одна из жертв кремля !!!!!
- 16 жовтня 2017, 13:22| Коментувати коментар
При этом главная цель кремлёвского руководства как и прежде так и сейчас остаётся одна та же от начала и до конца и заключается в дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине с целью осложнить евроинтеграцию и любым путём усугубить позицию украинского руководства на переговорах в т.ч. по НАТО и мирному урегулированию Донбаса уже путём дальнейшего разжигания в Украине внутригражданских конфликтов но уже на почве религиозной неприязни. Т.о. УПЦ КП в Украине - есть не что иное как пята колонна кремля!!!!!
- 16 жовтня 2017, 12:28| Коментувати коментар
"П'ята колона"...
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- 16 жовтня 2017, 13:22
При этом главная цель кремлёвского руководства как и прежде так и сейчас остаётся одна та же от начала и до конца и заключается в дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине с целью осложнить |
- 16 жовтня 2017, 13:13
Война в Украине действительно развязана В.Путиным, приходится констатировать - спецоперация кремля по дестабилизации политической и экономической ситуации с целью при помощи гражданской войны |
- 16 жовтня 2017, 12:28 |
- 16 жовтня 2017, 04:20
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