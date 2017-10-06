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У Сімферополі затримали пікетувальника з плакатом «Мусульмани Криму – ваші сусіди, а не терористи»
15 жовтня 2017, 09:53 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
У Сімферополі 14 жовтня затримали і відвезли у невідомому напрямку активіста, який вийшов на одиночний пікет, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
Імовірно, силовики затримали Мемета Люманова, який стояв з плакатом «Мусульмани Криму – ваші сусіди, а не терористи».
Регіональний представник «Кримської солідарності» опублікував у Facebook фотографії одиночних пікетів, на яких зображено активістів також із плакатами «Пошук терористів – безнадійна справа», «Мусульмани не терористи» та іншими.
«Рустем аг'а затриманий. Відвезли до Феодосії», – повідомив він і пізніше додав, що у Феодосії затримали і доправили до райвідділу п'ятьох учасників пікетів.
Публічних коментарів з боку російських силовиків щодо інциденту наразі немає.
Після анексії Криму Росією на території півострова відбувались зникнення людей, в основному – кримських татар. При цьому у підконтрольному Росії Слідкомі Криму стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».
Правозахисники заявляють, що мають докази щодо частини інцидентів, що ці зникнення мали насильницький характер. Управління верховного комісара ООН із прав людини також заявляє, що задокументувало 10 випадків зникнення людей, яких досі не знайшли, в анексованому Росією Криму.
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