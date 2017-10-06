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Регіонали-втікачі готують провокації проти УПЦ МП в Києві, - СБУ
15 жовтня 2017, 09:04 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Організатори провокацій намір залучити до їх вчинення "псевдопатріотів з деяких українських громадських організацій", заявляють в спецслужбі.
Представники режиму Віктора Януковича, які втекли в Росію та створили в Москві так званий Комітет порятунку України, готують провокації проти Української Православної Церкви Московського Патріархату в Києві. Про це йдеться в заяві на сайті СБУ, повідомляє Ліга.Новини.
Як зазначають у спецслужбі, в останні дні російські і деякі українські ЗМІ активно поширюють інформацію про провокації, які нібито готуються українськими національно-патріотичними силами проти храмів УПЦ МП в Києві.
"Насправді за спробами організації цих провокацій і їх інформаційним супроводом безпосередньо стоять представники так званого Комітету порятунку України, які несуть персональну відповідальність за організацію масових вбивств мирних громадян під час Революції гідності і розв'язування військової агресії РФ проти України", - зазначають в СБУ.
За оперативними даними Служби, організатори провокацій планують залучити до їх скоєння членів окремих українських громадських організацій, які активно співпрацюють зі спецслужбами РФ і їх політичними проектами в Україні ще з початку 2000-х років.
"Разом з представниками Євразійського молодіжного руху Олександра Дугіна псевдопатріоти з цих організацій причетні до скоєння ряду антиукраїнських акцій: пошкодження пам'ятника воїнам УПА в Харкові в грудні 2006 року, знищення пам'ятного знака на честь прийняття Конституції України на горі Говерла в жовтні 2007 року і іншим", - йдеться в повідомленні.
В СБУ підкреслили, що прийматимуть "вичерпні заходи для запобігання будь-яких провокацій і спроб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Києві і державі в цілому".
У серпні 2015 року екс-прем'єр-міністр Микола Азаров і колишні народні депутати від Партії регіонів Володимир Олійник та Ігор Марков на прес-конференції в Москві оголосили про створення так званого Комітету порятунку України. Серед його цілей ініціатори називають повалення чинної української влади.
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