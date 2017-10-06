Регіонали-втікачі готують провокації проти УПЦ МП в Києві, - СБУ

15 жовтня 2017, 09:04 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Організатори провокацій намір залучити до їх вчинення "псевдопатріотів з деяких українських громадських організацій", заявляють в спецслужбі.

Представники режиму Віктора Януковича, які втекли в Росію та створили в Москві так званий Комітет порятунку України, готують провокації проти Української Православної Церкви Московського Патріархату в Києві. Про це йдеться в заяві на сайті СБУ, повідомляє Ліга.Новини.

Як зазначають у спецслужбі, в останні дні російські і деякі українські ЗМІ активно поширюють інформацію про провокації, які нібито готуються українськими національно-патріотичними силами проти храмів УПЦ МП в Києві.

"Насправді за спробами організації цих провокацій і їх інформаційним супроводом безпосередньо стоять представники так званого Комітету порятунку України, які несуть персональну відповідальність за організацію масових вбивств мирних громадян під час Революції гідності і розв'язування військової агресії РФ проти України", - зазначають в СБУ.

За оперативними даними Служби, організатори провокацій планують залучити до їх скоєння членів окремих українських громадських організацій, які активно співпрацюють зі спецслужбами РФ і їх політичними проектами в Україні ще з початку 2000-х років.

"Разом з представниками Євразійського молодіжного руху Олександра Дугіна псевдопатріоти з цих організацій причетні до скоєння ряду антиукраїнських акцій: пошкодження пам'ятника воїнам УПА в Харкові в грудні 2006 року, знищення пам'ятного знака на честь прийняття Конституції України на горі Говерла в жовтні 2007 року і іншим", - йдеться в повідомленні.

В СБУ підкреслили, що прийматимуть "вичерпні заходи для запобігання будь-яких провокацій і спроб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Києві і державі в цілому".

У серпні 2015 року екс-прем'єр-міністр Микола Азаров і колишні народні депутати від Партії регіонів Володимир Олійник та Ігор Марков на прес-конференції в Москві оголосили про створення так званого Комітету порятунку України. Серед його цілей ініціатори називають повалення чинної української влади.

 

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теги до статті:Віктор Янукович,Провокації,СБУ,УПЦ (МП)
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    Останні коментарі

    • Vasil Koliszhak | 15 жовтня 2017, 08:28

      Проросли паростки духовного розвитку і надіюсь пізніше дасть великий врожай для УПЦ КП.

    • Vasil Koliszhak | 15 жовтня 2017, 08:18

      Тому, що бачить там справедливіть та порядок, чесність і вірніть в Божій справі.

    • Vasil Koliszhak | 15 жовтня 2017, 08:12

      Справедливість восторжествувала.

    • Vasil Koliszhak | 15 жовтня 2017, 08:05

      Церковні громади починають просипатися та відкривати очі і дивитися на світ з відкритими очими. Потрібно брати приклад іншим церковним громадам.

    • Olena | 14 жовтня 2017, 22:49

      ще є документи Церкви і коммунікат рідної дієцезії цього так званого брата. цього достатньо, щоби робити висновки

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