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Затриманим в Бахчисараї дев'яти кримським татарам окупанти присудили адмінштрафи
12 жовтня 2017, 11:54 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
У Бахчисараї підконтрольний Кремлю так званий «суд» присудив адміністративні штрафи у розмірі від 10 тис. до 20 тис. рублів дев'яти активістам, яких затримали російські силовики під час обшуків у будинках кримських татар вранці вчора, 11 жовтня.
Як повідомляє Крым.Реалии, про це заявив координатор об'єднання «Кримська солідарність» Ділявер Меметов.
Раніше кримський юрист Ліля Гемеджі повідомила, що всім дев'яти активістам інкримінують одночасне масове перебування в громадському місці, що призвело до порушення громадського порядку. Вранці у середу, 11 жовтня, стало відомо, що в Бахчисараї у кількох будинках кримських татар російські силовики провели обшуки. На місцях російські силовики затримали людей, які прийшли до будинків, де проходили обшуки. Російські ЗМІ з посиланням на прес-службу ФСБ повідомили, що силовики в Криму ліквідували бахчисарайської осередок «Хізб ут-Тахрір» - організації, забороненої в Росії і окупованому нею Криму.
Адвокати підтвердили, що шістьох затриманих і доставлених у відділення ФСБ після обшуку кримчан російські силовики підозрюють у зв'язку з організацією «Хізб ут-Тахрір». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.
Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши у список 15 об'єднань, названих «терористичними».
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