В Україну заборонили ввіз книги одіозного протоєрея РПЦ

Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Дресс Шоу» у видачі дозволу на ввезення в Україну з території країни-агресора Росії книги Всеволода Чапліна «Православие. Честный розговор» (ТОВ «Видавництво «АСТ», м. Москва).

Наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Про це повідомили в Держкомтелерадіо, пише Галінфо.

Автор видання – одіозний протоєрей Російської Православної Церкви, відомий своїми екстремістськими поглядами. Зокрема, він закликав владу РФ до війни з Україною: «І не треба нічого боятися. Якщо війна – значить, війна. Якщо війна з Заходом – значить, війна із Заходом. Якщо ядерна війна із Заходом – значить, ядерна війна із Заходом. Є речі важливіші за мир».

Військові дії РФ проти опозиції Сирії він назвав «священною боротьбою», а після вбивства екс-депутата Дениса Вороненкова публічно заявив, що російські спецслужби повинні систематично знищувати за кордоном всіх росіян, які не підтримують політику Кремля. Чапліна також вважають символом імперіалістичних устремлінь сучасної РПЦ.

Зрозуміло, чому «книжкова новинка» від протоєрея Чапліна «Православие. Честный розговор» привернула особливу увагу експертів.

«Це видання нечесне, суцільно політтехнологічне, коли під православною лексикою і стилістикою криється відбілювання Сталіна ( «Сталин – бич Божий…») та нинішнього неосталінізму, - вважає член експертної ради, кандидат філологічних наук Віталій Довгич. – Книга зумисне вибудувана нібито хаотично: чаплінська мемуарістика, щоденникові нотатки, навіть анекдот з Полтавщини, згадки Біблії, Ісуса Христа, Леннона, Галича і навіть Шевчука з Макаревичем… Насправді це розраховано на сприйняття та прийняття імперської ідеології Кремля і РПЦ українською молоддю.»

«У книзі мають місце некоректні висловлювання щодо віруючих інших конфесій, що є неприйнятним, трапляються відверто маніпулятивні міркування. Це все разом може розпалювати релігійну ворожнечу в суспільстві,» - додає член експертної ради, доцент Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка Алла Кобинець.

Члени експертної ради визнали невідповідність змісту видання критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. Це, зокрема, наявність в книзі пропаганди імперських геополітичних доктрин держави-агресора, панівної релігійної конфесії, що має слугувати ідейним підгрунтям повернення України у сферу домінування держави-агресора.

«Експертна рада ухвалила законне і справедливее рішення, яким не дозволяється поширювати на території України так званих «праць» одного із ідеологів російського фашизму Чапліна, - зазначив перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак. – Цей діяч ще відповість перед Богом і Україною за життя українців, яких підбурювані ним московські терористи убивали і вбивають на Донбасі. Держкомтелерадіо поділяє думку експертів та підтримує їхнє рішення».