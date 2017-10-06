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У Криму затримали 11 мусульман у справі "Хізб ут-Тахрір"
11 жовтня 2017, 15:26 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Рано-вранці 11 жовтня у Бахчисараї відбулися нові обшуки в кримських мусульман. Зараз відомо про понад 11 затриманих, серед них активісти, які вели онлайн-трансляції з обшуків. Російська ФСБ заявила, що відносно шести осіб відкрита кримінальна справа за "участь у терористичній організації". Їх підозрюють у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в РФ, але дозволена в Україні, повідомляє Тиждень.
Попередньо, дев'ятьох людей доставили у відділки за те, що вони висловлювали підтримку співвітчизникам, на них складають адміністративні протоколи.
Російські силовики прийшли в будинки Темура Ібрагімова, Сулеймана (Марлена) Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір'яєва й Ернеста Аметова. Активісти спільноти "Кримська солідарність" розповіли, що обшуки почалися близько шостої години ранку, у всіх будинках є маленькі діти, в тому числі новонароджені.
Адвокати стали на їхній захист, серед них уже відомий Еміль Курбедінов. Затриманих відвозять в управління ФСБ РФ у Сімферополь.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що припинили діяльність осередку послідовників забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Зазначається, що відносно шістьох затриманих порушили кримінальну справу за ч.1 і 2 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації").
Сулейман Асанов – власник кафе Караван-сарай «Салачик», де в травні 2016 року вже відбувалися обшуки, оскільки у цьому закладі часто збиралися кримськотатарські активісти. Сам Асанов, як повідомили активісти, приїздив на обшуки в кримських татар і підтримував політв'язнів.
За останньою інформацією, після обшуку в Асанова затримали таких людей: його батько Рефат Асанов, брат Ельнур Асанов, родич Ернес Ібрагімов, працівник Рудем Неджи, сусід Ельдар Асанов, їх доставили в Бахчисарайський відділок поліції. Сюди ж відвезли 60-річного Ескендера Сулейманова.
За даними "Кримської солідарності", у домі Сейрана Салієва цей обшук – уже третій. У січні 2016-го Салієва заарештовували на 12 діб і штрафували "за активну позицію".
Також біля будинку Сейрана Салієва забрали активістів Алімдара Белялова і Ахмада Сулейманова, які вели стрім з обшуку.
Активісти пишуть, що на місці обшуків літали дрони та були перебої з доступом до інтернету, силовики не допускали туди адвокатів.
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що обшуки у будинках кримських татар у Бахчисараї є черговим доказом їх дискримінації в окупованому Криму, тому міжнародний тиск на Росію має посилюватися.
"Чи є межа цинізму? Чергові докази дискримінації кримських татар в окупованому Криму. Міжнародний тиск на окупанта має посилюватись", - написала Беца у Twitter.
Зазначимо, протягом 2015-2016 років Росія вже заарештовувала та засуджувала кримських мусульман за начебто зв'язки з цією організацією. Зокрема, Руслан Зейтуллаєв отримав за це 15 років колонії.
Міжнародна ісламська політична організація "Хізб ут-Тахрір" називає своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними". Проте організація відкидає терористичні методи і заявляє про несправедливе переслідування з боку РФ. Крім того, захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.
Крім того, на початку жовтня окупаційна влада Криму провела обшуки в кримських татар за новими звинуваченнями, заявивши, що ліквідувала три осередки ісламської організації «Таблігі Джамаат». У цій справі заарештували Рената Сулейманова, Талята Абдурахманова, Арсена Кубедінова та Сейрана Мустафаєва, їх звинуватили у створенні екстремістського осередку. «Таблігі Джамаат» – аполітичний релігійний рух, організований 1926 року в Індії, Росія визнала його екстремістським у 2009 році, тепер ці заборони нав'язуються мешканцям анексованого Криму.
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