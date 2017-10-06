Націоналісти не збираються захоплювати лавру на Покрову, - прес-секретар "Правого сектора"

Націоналісти дійсно планують провести в Києві традиційний марш 14 жовтня, однак всі побоювання намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) про атаку на святиню - це лише спроба попіаритися.

Про це заявив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, повідомляє Обозреватель.

"Дійсно, "Правий сектор" планує традиційну акцію на 14 жовтня. Ми підемо разом зі "Свободою" і "Національним корпусом", як і в минулому році. Акція розпочнеться біля бульвару Шевченка і буде рухатися, найімовірніше, через Майдан на Контрактову площу. Я думаю, що будь-який киянин, який хоч трошки знає центр Києва, розуміє, де розташована лавра, а де Контрактова площа", - пояснив Скоропадський.

А сам митрополит Павло, на думку прес-секретаря, своєю поведінкою ганьбить не тільки Московський Патріархат, а й саме поняття духовенства.

"Він живе в недозволеній розкоші, грубить і є абсолютно невихованою людиною. Його заява - це просто ще один привід нагадати про себе і попіаритися. А лавра все одно рано чи пізно буде належати єдиній Українській Православній Перкві після її створення", - висловив упевненість Скоропадський.

Митрополит УПЦ (МП) Павло недавно заявив, що побоюється нападів представників радикальних сил на Києво-Печерської лавру 14 жовтня. У зв'язку з цим він навіть написав до керівництва держави,СБУ, МВС, Генпрокуроку листи з проханням попередити агресію проти лаври.