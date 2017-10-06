Націоналісти не збираються захоплювати лавру на Покрову, - прес-секретар "Правого сектора"

11 жовтня 2017, 11:38 | Релігія і політика | 3 |   | Код для блогу |  | 

Націоналісти дійсно планують провести в Києві традиційний марш 14 жовтня, однак всі побоювання намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) про атаку на святиню - це лише спроба попіаритися.

Про це заявив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, повідомляє Обозреватель.

"Дійсно, "Правий сектор" планує традиційну акцію на 14 жовтня. Ми підемо разом зі "Свободою" і "Національним корпусом", як і в минулому році. Акція розпочнеться біля бульвару Шевченка і буде рухатися, найімовірніше, через Майдан на Контрактову площу. Я думаю, що будь-який киянин, який хоч трошки знає центр Києва, розуміє, де розташована лавра, а де Контрактова площа", - пояснив Скоропадський.

А сам митрополит Павло, на думку прес-секретаря, своєю поведінкою ганьбить не тільки Московський Патріархат, а й саме поняття духовенства.

"Він живе в недозволеній розкоші, грубить і є абсолютно невихованою людиною. Його заява - це просто ще один привід нагадати про себе і попіаритися. А лавра все одно рано чи пізно буде належати єдиній Українській Православній Перкві після її створення", - висловив упевненість Скоропадський.

Митрополит УПЦ (МП) Павло недавно заявив, що побоюється нападів представників радикальних сил на Києво-Печерської лавру 14 жовтня. У зв'язку з цим він навіть написав до керівництва держави,СБУ, МВС, Генпрокуроку листи з проханням попередити агресію проти лаври.

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теги до статті:Артем Скоропадский,Києво-Печерська Лавра,Павел (Лебідь),Правий Сектор
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Коментарі

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  • Стефан | 11 жовтня 2017, 14:11
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    Украина, украинский народ, как и во времена Киевской Руси, - оплот и надежда христианского мира в борьбе с врагами рода человеческого.

    • velovs@ukr.net | 11 жовтня 2017, 14:24
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      А можно здесь как-то "засветить" ("рассекретить") этот реестр "врагов рода человеческого"?

  • velovs@ukr.net | 11 жовтня 2017, 11:58
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    Цікаво: я які - цього разу - політичні гасла будуть вигукувати й скандувати праворадикальні учасники традиційного (для них) маршу 14 жовтня?!

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 11 жовтня 2017, 14:24

    А можно здесь как-то "засветить" ("рассекретить") этот реестр "врагов рода человеческого"?

  • Стефан | 11 жовтня 2017, 14:11

    Украина, украинский народ, как и во времена Киевской Руси, - оплот и надежда христианского мира в борьбе с врагами рода человеческого.

  • Василий Петров | 11 жовтня 2017, 13:46

    Fr. Valerii случайно не одно и тоже самое, что и velovs@ukr.net, если да, может и не имеет никакого смысла повторяться ещё раз????

  • Василий Петров | 11 жовтня 2017, 13:32

    Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?Матфея 22:18. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте

  • Fr. Valerii | 11 жовтня 2017, 13:21

    Враховуючи масштаби матиматично-сексопаталогічних розрахунків дописувача "Василий Петров", які очевидно є за межами християнства, і не вписуються навіть в мусульманську доктрину, вони

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