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Націоналісти не збираються захоплювати лавру на Покрову, - прес-секретар "Правого сектора"
11 жовтня 2017, 11:38 | Релігія і політика | 3 | | Код для блогу | |
Націоналісти дійсно планують провести в Києві традиційний марш 14 жовтня, однак всі побоювання намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) про атаку на святиню - це лише спроба попіаритися.
Про це заявив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, повідомляє Обозреватель.
"Дійсно, "Правий сектор" планує традиційну акцію на 14 жовтня. Ми підемо разом зі "Свободою" і "Національним корпусом", як і в минулому році. Акція розпочнеться біля бульвару Шевченка і буде рухатися, найімовірніше, через Майдан на Контрактову площу. Я думаю, що будь-який киянин, який хоч трошки знає центр Києва, розуміє, де розташована лавра, а де Контрактова площа", - пояснив Скоропадський.
А сам митрополит Павло, на думку прес-секретаря, своєю поведінкою ганьбить не тільки Московський Патріархат, а й саме поняття духовенства.
"Він живе в недозволеній розкоші, грубить і є абсолютно невихованою людиною. Його заява - це просто ще один привід нагадати про себе і попіаритися. А лавра все одно рано чи пізно буде належати єдиній Українській Православній Перкві після її створення", - висловив упевненість Скоропадський.
Митрополит УПЦ (МП) Павло недавно заявив, що побоюється нападів представників радикальних сил на Києво-Печерської лавру 14 жовтня. У зв'язку з цим він навіть написав до керівництва держави,СБУ, МВС, Генпрокуроку листи з проханням попередити агресію проти лаври.
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- 11 жовтня 2017, 14:11| Коментувати коментар
Украина, украинский народ, как и во времена Киевской Руси, - оплот и надежда христианского мира в борьбе с врагами рода человеческого.
- 11 жовтня 2017, 14:24| Коментувати коментар
А можно здесь как-то "засветить" ("рассекретить") этот реестр "врагов рода человеческого"?
- 11 жовтня 2017, 11:58| Коментувати коментар
Цікаво: я які - цього разу - політичні гасла будуть вигукувати й скандувати праворадикальні учасники традиційного (для них) маршу 14 жовтня?!
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- 11 жовтня 2017, 14:24
А можно здесь как-то "засветить" ("рассекретить") этот реестр "врагов рода человеческого"? |
- 11 жовтня 2017, 14:11
Украина, украинский народ, как и во времена Киевской Руси, - оплот и надежда христианского мира в борьбе с врагами рода человеческого. |
- 11 жовтня 2017, 13:46
Fr. Valerii случайно не одно и тоже самое, что и velovs@ukr.net, если да, может и не имеет никакого смысла повторяться ещё раз???? |
- 11 жовтня 2017, 13:32
Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?Матфея 22:18. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте |
- 11 жовтня 2017, 13:21
Враховуючи масштаби матиматично-сексопаталогічних розрахунків дописувача "Василий Петров", які очевидно є за межами християнства, і не вписуються навіть в мусульманську доктрину, вони |
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