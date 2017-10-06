Російські політики зачастили з візитами до Константинопольського Патріарха

За останні кілька тижнів видні церковні і державні чиновники Росії по черзі відвідали Вселенського Патріарха Варфоломія. У їх числі - голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату, керівник Імператорського православного палестинського суспільства, посол РФ, голова Комітету Держдуми РФ, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

18-19 вересня глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв) перебував з візитом в Стамбулі. Грецькі новинні агентства передають, що владика Іларіон передав Константинопольському Патріарху Варфоломію I запрошення від Патріарха Кирила відвідати Москву. Оскільки в стрічці новин сайту ВЗЦЗ інформації про запрошення немає, речник УПЦ Київського Патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) зазначає: це може означати, що сторони не домовилися. За його спостереженнями, "побіжно це підтверджують і грецькі джерела, вказуючи на те, що питання візиту повинен обговорити Синод" Константинопольської Церкви.

Слідом за главою ВЗЦЗ з Патріархом Варфоломієм зустрівся колишній очільник ФСБ і МВС Росії, а нині глава Імператорського Православного Палестинського Товариства генерал Сергій Степашин (головою Комітету почесних членів ІППО є Патріарх РПЦ Кирило).

Як повідомляє сайт ІППО, візит Сергія Степашина до Туреччини розпочався із зустрічі з Патріархом Варфоломієм. У ній також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Туреччині Олексій Ерхов і член Ради ІППО, заступник директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки Міністерства закордонних справ РФ Олександр Рудаков, митрополит Нікейський Костянтин (Харісиадіс) і митрополит Смирнский Варфоломій (Самарас). Зустріч відбулася з благословення Патріарха Московського Кирила.

Сергій Степашин розповів предстоятелю Константинопольської Православної Церкви про діяльність Імператорського православного палестинського товариства. Голова ІППО зупинився також на святкуванні 200-річчя від дня народження творця "Російської Палестини" архимандрита Антоніна (Капустіна), який свого часу займався болгаро-уніатським питанням, виконувати деякі доручення Синоду в зв'язку зі вступом на Вселенський престол патріарха Софронія.

Сергій Степашин поінформував Варфоломія I про відкриття в Стамбулі представництва ІППО і попросив надати допомогу і підтримку православному паломництву по святих місцях на території Туреччини.

Сторони висловили спільну зацікавленість у розширенні контактів в рамках міжправославного взаємодії, спільній роботі за твердженням православних цінностей. У бесіді прозвучала глибока задоволеність вибудовуванням ділових, конструктивних відносин між Росією і Туреччиною.

Оскільки нещодавно відбулася важлива зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а також пройшов візит в Константинопольську Патріархію голови ВЗЦЗ МП митрополита Іларіона, було висловлено сподівання, що ця зустріч також послужить відновленню зв'язків між двома країнами, зміцненню довірчих відносин, а робота ІППО стане підмогою Московському Патріархату в розвитку паломництва до святинь на території Туреччини.

Сергій Степашин подарував Патріарху Варфоломію картину дійсного члена ІППО народного художника Росії Володимира Ніконова «У променях світла. Зима ».

Крім глави ВЗЦЗ МП, посла РФ і голови ІППО, Патріарха Варфоломія днями відвідав Сергій Гаврилов, депутат-комуніст, який очолює Комітет Державної Думи РФ з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань. Під час робочої поїздки до Турецької Республіки він зустрівся з главою Константинопольської Церкви в приміщенні Патріархії. У зустрічі взяв участь Валерій Пирогов, директор Інституту історії Російського Афона.

Відбулася тривала бесіда, в ході якої "було обговорено низку питань, що стосуються гуманітарної місії Росії в Сирії і допомоги християнам Близького Сходу, яку надають представники практично всіх традиційних конфесій Росії", повідомля сайт Комітету Держдуми і сайт Компартії.

Ще одне питання, яке обговорювалося під час зустрічі - "боротьба російського суспільства з екстремізмом і тероризмом, а також стримування натиску безбожного лібералізму Заходу, який посилює тиск на Росію в усіх напрямках, створюючи загрози руйнування традиційних християнських цінностей", -продовжують інформувати зазначені сайти.

Сергій Гаврилов повідомив Вселенського Патріарха про створення в російському парламенті Міжфракційної групи із захисту християнських цінностей, а також познайомив з роботою православних парламентаріїв, яка здійснюється на міжнародному майданчику в рамках Міжнародної Асамблеї Православ'я.

Особливий акцент був зроблений на вибудованій системі взаємодії державної і церковної влади.

«Наш Президент і Святіший Патріарх Кирил багато сил покладають для побудови конструктивного діалогу. У нинішній Росії відносини держави і Церкви будуються на основі конституційних принципів свободи совісті та віросповідання, невтручання державних органів у діяльність релігійних організацій і в той же час на основі визнання державою величезного внеску Церкви у становлення російської державності, в розвиток національної культури і в утвердження духовно-моральних цінностей у суспільстві », - зазначив Сергій Гаврилов, продовжуючи риторику спікерів РПЦ, яка нібито заперечує доповідь Держдепу США про утиск свободи в Росії і вказують на Україну.

Парламентарій розповів також про законодавчі ініціативи, які захищають права традиційних конфесій в Росії. Один з основних вирішених питань - це повернення власності релігійним організаціям.

"Вселенський Патріарх високо оцінив взаємодію держави і Російської Православної Церкви в Росії, нагадавши про візантійської симфонії влади", - повідомляє сайт КПРФ.

На згадку про зустріч Вселенському Патріарху піднесли символічний дзвін із зображенням преподобного Митрофана Воронезького. Схожі дзвони, відлиті у Воронежі, найближчим часом можуть зазвучати і у відновлюваних монастирях Сирії.

Також було отримано благословення Патріарха на продовження великої комплексної наукової роботи, яку протягом кількох років здійснюють співробітники і фахівці Інституту історії Російського Афона, вводячи в науковий обіг нові документи і факти з історії та буття чернечої республіки. Вселенський Патріарх високо оцінив дані праці.

Такі активні візити російських церковних і державних чиновників до Патріарха Варфоломія деякі спостерігачі пов'язують з великою зацікавленістю Росії в поглибленні співпраці з Константинопольською Церквою, яка регулярно нагадує про свої канонічні домагання на Україну. Зокрема, речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій вважає, що мова йде про суперництво Москви і Константинополя за Україну.