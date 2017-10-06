Луганські священики УПЦ (МП) приєдналися до акції «Росія з Богом»

У Луганську 8 жовтня у рамках всеросійського стояння "Росія з Богом! За Стратегію 683!" (Указ президента РФ 2015 р N 683 "Про Стратегію національної безпеки Російської Федерації") під девізом "Зупинимо Матильду" відбувся молебень з акафістом святим царственим мученикам, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на ІА "Новоросія".

Кілька десятків жителів Луганська зібралися біля храму святих мучеників Гурія, Самона і Авіва УПЦ (МП) в Сквері пам'яті. Духовенство відслужило молебень з акафістом царственим страстотерпцям. Присутні тримали в руках плакати проти російського фільму «Матильда», який розповідає про стосунки балерини Матільди Кшесинська і цесаревича Миколи Олександровича (майбутнього російського імператора Миколи II).

"Акафіст - це наше мале стояння, але є така гарна приказка - крапля камінь точить ... А у нас не крапля води, а крапля віри, крапля колективу і внутрішня крапля сльози, тому що ми розуміємо, який був злочин", - зазначив, звернувшись до присутніх, настоятель храму святих мучеників Гурія, Самона і Авіва протоєрей Павло Батарчук.

Один з учасників заходу отаман "Вірного козацтва", колишній співробітник двох Синодальних відділів УПЦ (МП), а нині військовослужбовець "ЛНР" Олексій Селіванов зазначив:

"Ті молебні святим царственим мученикам, які проходять не тільки на Донбасі, не тільки в Російській Федерації, але і на тій частині України, яка підконтрольна ворожим силам, говорять про те, що російському народові небайдужа історія, що російському народові небайдужа та національна Росія, яка в 1917 в році була розчленована на так звані "республіки", на кордонах яких, на жаль, сьогодні відбувається війна ".

За його словами, "Донбас (ЛНР, ДНР) живуть тимиі ж інтересами, що і наші брати на просторах Русі Великої. Ті ж інтереси, та сама мова, та ж культура. Точно так і на Донбасі люди готові відстоювати історичну Росію, її пам'ять її культуру і її історію ".

Це не перша акція в Луганську проти фільму «Матильда».

1 серпня православні активісти провели молитовне стояння біля луганського храму святих Гурія, Самона і Авіва в Сквері пам'яті.

12 серпня в Луганську відбувся молебень за захист традиційних духовно-моральних цінностей з акафістом святому царевичу Олексію.

17 вересня в Луганську у рамках Всеросійської міжнародної акції "Росія з Богом" відбулося молитовне стояння за традиційні духовно-моральні цінності.