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ФСБ заявила, що «припинила діяльність в Криму екстремістської організації мусульман»
2 жовтня 2017, 11:30 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
На території тимчасово окупованого Криму було припинено діяльність релігійної екстремістської організації "Таблігі Джамаат". Про це УНН повідомляє з посиланням на Управління ФСБ в Криму.
Окупаційна влада заявляє, що діяльність Таблігі Джамаат заборонена на території Росії.
Порушено кримінальну справу за ч. 1, 2 ст. 282.2 КК ( "Організація діяльності екстремістської організації").
Проводяться оперативно-слідчі роботи. У відкритих джерела Таблігі Джамаат називаються аполітичною організацією, чиєю метою є духовний розвиток і перетворення всередині ісламу.
Нагадаємо, що в квітні 2016 роки так званий Верховний суд Криму визнав екстремістською організацією "Меджліс кримсько-татарського народу" і заборонив його діяльність.
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