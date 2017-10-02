ФСБ заявила, що «припинила діяльність в Криму екстремістської організації мусульман»

2 жовтня 2017, 11:30 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

На території тимчасово окупованого Криму було припинено діяльність релігійної екстремістської організації "Таблігі Джамаат". Про це УНН повідомляє з посиланням на Управління ФСБ в Криму.

Окупаційна влада заявляє, що діяльність Таблігі Джамаат заборонена на території Росії.

Порушено кримінальну справу за ч. 1, 2 ст. 282.2 КК ( "Організація діяльності екстремістської організації").

Проводяться оперативно-слідчі роботи. У відкритих джерела Таблігі Джамаат називаються аполітичною організацією, чиєю метою є духовний розвиток і перетворення всередині ісламу.

Нагадаємо, що в квітні 2016 роки так званий Верховний суд Криму визнав екстремістською організацією "Меджліс кримсько-татарського народу" і заборонив його діяльність.

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теги до статті:"Таблігі Джамаат",екстремізм релігійний,Крим,ФСБ
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