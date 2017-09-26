Патріарх Кирил прирівняв образу почуттів віруючих до екстремізму

1 жовтня 2017, 11:08 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Московський Кирил під час бесіди з муфтієм Узбекистану Усмонхоном Алімовим в Ташкенті назвав образу релігійних почуттів однією з форм екстремізму, повідомляє Інтерфакс.

"Образа релігійних почуттів - це одна з форм екстремізму, це те, що розхитує основи суспільного буття, те, що провокує внутрішні конфлікти", - сказав він.

При цьому традиційні релігії, на думку Патріарха, "покликані зміцнювати основи національного буття".

Він заявив що ЗМІ іноді недостатньо делікатно ставляться до почуттів людей, ображають релігійні почуття православних, мусульман, юдеїв, буддистів.

На Росії за образу релігійних почуттів передбачається кримінальна відповідальність.

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теги до статті:Кирил (Гундяєв)
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