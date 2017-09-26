Патріарх Філарет розповів, чому Господь визволить з російського полону українських журналістів

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет вірить у те, що українські журналісти Роман Сущенко та Микола Семена, яких тримають в Росії, будуть вільні, а «після страждань буде перемога».

За його словами, «треба вірити в свою правду, щиро молитися, і тоді Господь допоможе». Такі слова підтримки журналістам він висловив у коментарі НСЖУ, повідомляє Крим.Реалії.

«Нехай моляться Богу, і Господь ізбавить їх. Але щиро моляться, бо вони захищають правду, а з правдою завжди Бог», – сказав Філарет.

Він навів приклад Другої світової війни, коли, за його словами, спочатку вже здавалося, що Гітлер переміг, але потім він застрелився, і фашизм зазнав поразки.

«Та й зараз, йде агресія з боку Москви. Скільки вона триватиме, ми не знаємо, як і не знали під час Другої світової війни. Агресор діє, поки сильний, але не всесильний. Є сили, які перевершують його, і які його переможуть. І в перемозі над агресором відіграватиме велику роль сама Україна. Україна переможе цього агресора з допомогою і Європи, і США, і це рука Божа діятиме», – сказав патріарх.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня, оголосив вирок журналісту Миколі Семені, йому призначено покарання – два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю впродовж трьох років. Комп'ютер журналіста, згідно з рішенням суду, конфіскований.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена вважає, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».