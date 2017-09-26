Патріарх Філарет розповів, чому Господь визволить з російського полону українських журналістів

28 вересня 2017, 12:17 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет вірить у те, що українські журналісти Роман Сущенко та Микола Семена, яких тримають в Росії, будуть вільні, а «після страждань буде перемога».

За його словами, «треба вірити в свою правду, щиро молитися, і тоді Господь допоможе». Такі слова підтримки журналістам він висловив у коментарі НСЖУ, повідомляє Крим.Реалії.

«Нехай моляться Богу, і Господь ізбавить їх. Але щиро моляться, бо вони захищають правду, а з правдою завжди Бог», – сказав Філарет.

Він навів приклад Другої світової війни, коли, за його словами, спочатку вже здавалося, що Гітлер переміг, але потім він застрелився, і фашизм зазнав поразки.

«Та й зараз, йде агресія з боку Москви. Скільки вона триватиме, ми не знаємо, як і не знали під час Другої світової війни. Агресор діє, поки сильний, але не всесильний. Є сили, які перевершують його, і які його переможуть. І в перемозі над агресором відіграватиме велику роль сама Україна. Україна переможе цього агресора з допомогою і Європи, і США, і це рука Божа діятиме», – сказав патріарх.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня, оголосив вирок журналісту Миколі Семені, йому призначено покарання – два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю впродовж трьох років. Комп'ютер журналіста, згідно з рішенням суду, конфіскований.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена вважає, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

 

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теги до статті:Окупація Криму,Філарет (Денисенко),Церква і ЗМІ
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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

      Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:43

      Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!!

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:32

      Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда

    • enzian | 28 вересня 2017, 12:18

      До чого тут "некомпетентність"? Тут простий виклад фактів, що підтверджують огидну сутність москвославних попів.

    • mischa | 27 вересня 2017, 18:18

      РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все.

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