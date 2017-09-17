Євген Кисельов: Росія зараз нагадує Іран напередодні ісламської революції

Ситуація в сучасній Росії нагадує Іран напередодні ісламської революції. Таку думку висловив журналіст Євген Кисельов у блозі на "Эхе Москвы", повідомляє видання Гордон.

Журналіст зазначив, що глава організації "Христианское государство – Святая Русь" Олександр Калінін в інтерв'ю "Медузе" розповів, що хоче перетворити Росію на тоталітарну релігійну державу за типом Ірану і вважає хвилю телефонного тероризму у РФ протестом проти фільму Олексія Учителя "Матильда".

"А що якщо влада, постійно апелюючи до традиційних цінностей, православ'я, самодержавства, народності та інших скріп, розпалюючи антизахідні настрої, потураючи церковним консерваторам і організаторам хресних ходів під дрімучими обскурантистськими гаслами, на кшталт останньої ходи в Петербурзі, не роблячи нічого проти оскаженілої прокурорші Наталії Поклонської, випустила джина із пляшки?" – припустив Кисельов.

Він наголосив, що на власні очі бачив, як в Ірані в 1978 році починалася ісламська революція.

"До кінця літа все обмежувалося нечисленним заворушеннями то в одному, то в іншому місті Ірану. Але після того, як 19 серпня в південному місті Абадані підпалили кінотеатр "Рекс" і живцем згоріло як мінімум 377 людей – це досі третій теракт в історії за кількістю жертв – країну дуже скоро охопили масові протести та демонстрації, у яких дедалі більшу роль відігравали прибічники лідера шиїтських фундаменталістів – аятоли Хомейні", – нагадав журналіст.

Кисельов додав, що релігійні фанатики скинули "не такий страшний", хоч і не демократичний режим, який був корумпований, але намагався модернізувати країну і проводити реформи.

"На його місце прийшов режим іранських мулл, більш жорстокий, нетерпимий, кривавий, який стрімко повернув європеїзовану країну в архаїку, перетворив Іран на одну із загроз міжнародній стабільності та безпеці, зокрема загрозу ракетно-ядерну, джерело експорту ісламського фундаменталізму і підтримки терористичних організацій на кшталт "Хезболли", – зазначив він.

Журналіст додав, що ісламісти палили не лише кінотеатри, а й кафе, ресторани, дискотеки та інші розважальні заклади, а також магазини, що торгували атрибутами європейського способу життя.

І нагадав, що головний організатор підпалу кінотеатру "Рекс" Хосейн Такбалізаде за кілька років зізнався і розкаявся в тому, що зробив це за завданням релігійних лідерів і під впливом проповідей Хомейні.

"І ось тепер у Росії з'явилася організація, лідер якої заявляє, що мріє про православний Іран і погрожує піддати вогню кінотеатри за майбутній показ "Матильди". Вас це не турбує? Хтось скаже: та облиште, де Росія і де Іран? Історичні паралелі не працюють, і взагалі все це – страшилка для слабкодухих інтелігентів. Кремль і ФСБ усе контролюють", – продовжив Кисельов.

Він підкреслив, що був очевидцем подій в Ірані в 1978 році, і "всім, зокрема США", здавалося, що шах і його спецслужби контролюють ситуацію у країні.

"Бородатого аятолу Хомейні, який розсилав свої проповіді, записані на магнітофонні касети, звідкись із сусіднього Іраку, де він жив в еміграції, сприймали в Тегерані набагато серйозніше, ніж сьогодні сприймають у Москві бородатого православного фундаменталіста Калініна, який щось мовить із далекого Липецька. Коли раптом стало зрозуміло, що все дуже серйозно і джин давно вирвався на свободу, було вже пізно", – підсумував журналіст.

У ніч на 31 серпня в Санкт-Петербурзі пляшками із запальною сумішшю закидали будівлю, де розташована студія режисера Учителя "Рок". До моменту приїзду поліцейських займання вдалося загасити.

4 вересня у Єкатеринбурзі чоловік протаранив будівлю кінотеатру "Космос", після чого підпалив автомобіль і спровокував масштабну пожежу. Джерело, наближене до слідства, повідомило, що в такий спосіб 39-річний житель Ірбіта Денис Мурашов протестував проти виходу у прокат фільму "Матильда".

Директор кінотеатру "Салют" Сергій Федяков розповів, що всі власники єкатеринбурзьких кінотеатрів отримували погрози у зв'язку з виходом фільму на екрани.

Уранці 11 вересня біля офісу адвоката Учителя підпалили автомобілі, залишивши записки з написом "За Матильду горіти".